«Safi-Парк»: успей купить билет на сказочную новогоднюю ёлку

Отпразднуйте сказочные новогодние ёлки в детском развлекательном комплексе «Safi-Парк»!
В стоимость билета входит:
- 1 час интерактивного спектакля на выбор;
- безлимитное посещение комплекса;
- подарочек от Дедушки Мороза.
«Сказочное приключение с Бабой-Ягой, Кузей, Дедом Морозом и Снегурочкой»! Танцевально-музыкальное шоу и встреча с воздушной Ёлочкой. 0+
Даты: 25, 27, 28, 29 декабря — 17:00
25, 26, 28 декабря — 19:00
3 января — 12:00
«Возращение Ушастика»! В прошлом году программа «Мандариновый праздник» стала хитом. Бонусные Ёлки для тех, кто хочет встретиться с Ушастиком и его друзьями. 0+
Даты: 26 декабря — 17:00
4 января — 12:00
«Гадюка-Пати»! Пришла пора узнать секреты новогоднего блогинга и укротить змею вместе с блогерами Милой и Ваней. Гвоздь программы — воздушное шоу! 6+
Даты: 27, 29 декабря — 19:00
3, 4 января — 16:00
Цена на билет до 1 декабря 1690 р. вместо 1990 р.Купить билет онлайн.
Забронировать место: 350-350
Камская, 2 д