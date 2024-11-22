«Safi-Парк»: успей купить билет на сказочную новогоднюю ёлку

Отпразднуйте сказочные новогодние ёлки в детском развлекательном комплексе «Safi-Парк»!

В стоимость билета входит:

  • 1 час интерактивного спектакля на выбор;
  • безлимитное посещение комплекса;
  • подарочек от Дедушки Мороза.
Выбирайте представление и покупайте билет, количество мест ограничено!



«Сказочное приключение с Бабой-Ягой, Кузей, Дедом Морозом и Снегурочкой»! Танцевально-музыкальное шоу и встреча с воздушной Ёлочкой. 0+
Даты: 25, 27, 28, 29 декабря — 17:00
25, 26, 28 декабря — 19:00
3 января — 12:00

«Возращение Ушастика»! В прошлом году программа «Мандариновый праздник» стала хитом. Бонусные Ёлки для тех, кто хочет встретиться с Ушастиком и его друзьями. 0+
Даты: 26 декабря — 17:00
4 января — 12:00



«Гадюка-Пати»! Пришла пора узнать секреты новогоднего блогинга и укротить змею вместе с блогерами Милой и Ваней. Гвоздь программы — воздушное шоу! 6+
Даты: 27, 29 декабря — 19:00
3, 4 января — 16:00

Цена на билет до 1 декабря 1690 р. вместо 1990 р.

Купить билет онлайн.
Забронировать место: 350-350
Камская, 2 д

Справка

Сафи-Парк семейно-игровой комплекс

г. Калининград, ул. Камская, 2Д
+7 (4012) 35 03 50
safi-park.ru
Вконтакте
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