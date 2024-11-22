«Safi-Парк»: успей купить билет на сказочную новогоднюю ёлку

Отпразднуйте сказочные новогодние ёлки в детском развлекательном комплексе «Safi-Парк»!

В стоимость билета входит:



1 час интерактивного спектакля на выбор;

безлимитное посещение комплекса;

подарочек от Дедушки Мороза.

Выбирайте представление и покупайте билет, количество мест ограничено!Танцевально-музыкальное шоу и встреча с воздушной Ёлочкой. 0+: 25, 27, 28, 29 декабря — 17:0025, 26, 28 декабря — 19:003 января — 12:00В прошлом году программа «Мандариновый праздник» стала хитом. Бонусные Ёлки для тех, кто хочет встретиться с Ушастиком и его друзьями. 0+26 декабря — 17:004 января — 12:00Пришла пора узнать секреты новогоднего блогинга и укротить змею вместе с блогерами Милой и Ваней. Гвоздь программы — воздушное шоу! 6+27, 29 декабря — 19:003, 4 января — 16:00

Цена на билет до 1 декабря 1690 р. вместо 1990 р.

: 350-350Камская, 2 д