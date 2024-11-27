Ближе, чем кажется: в Калининграде меняют речевые процессоры имплантов

Значимое событие для семей, где растут дети с нарушениями слуха, произошло в Калининграде. Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (РО ВОРДИ) и родительское объединение «МамУшки» подписали соглашение о взаимопомощи. Цель этого сотрудничества — решить важную задачу по замене речевых процессоров кохлеарных имплантов в регионе с участием всех заинтересованных сторон.

Замена речевых процессоров —  важная часть реабилитации для пациентов с кохлеарными имплантами. Высокотехнологичные устройства требуют регулярной замены внешней части системы, которая обеспечивает передачу звуков. Ранее для выполнения этой процедуры пациентам из Калининградской области приходилось ехать в федеральные медицинские центры в других регионах. Теперь же услуга стала доступна в регионе. Это очень важно для семей с детьми и маломобильных пациентов.

В апреле  года первый пациент из Калининграда, инвалид-колясочник, смог заменить аудиопроцессор кохлеарного импланта в родном городе.  А в октябре такую медицинскую услугу получила одна из двух сестер-близнецов. Обе девочки из этой семьи слышат с помощью высокотехнологичного устройства.



Родители с радостью отмечают, что теперь не нужно ехать в долгосрочные командировки в Москву или Санкт-Петербург, чтобы заменить процессор. И это огромное облегчение для семей с особенными детьми.

Министерство здравоохранения Калининградской области активно работает над идеей создания специализированного сурдоцентра на базе Детской областной больницы. Это поможет улучшить доступ к медицинской помощи для пациентов с нарушениями слуха. Однако пока такое решение находится на стадии планирования, замена речевых процессоров осуществляется в специализированном медицинском центре «МастерСлух». Он обладает всем необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом для оказания этой подобной услуги.

Кохлеарные импланты — высокотехнологичные устройства, которые помогают людям с тяжелой формой тугоухости воспринимать звуки. Внешняя часть системы — речевой процессор — требует замены каждые пять лет, как предусмотрено законодательством. Важным этапом после замены является настройка устройства, которая позволяет обеспечить его оптимальную работу. Специалисты клиники «МастерСлух» проводят эту процедуру с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.
«Наша клиника располагает всем необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом для замены и настройки речевых процессоров, — рассказывает врач-сурдолог клиники Ксения Шаманова. — Это не просто техническая процедура. Часто требуется несколько сеансов настройки и консультации сурдопедагога, особенно для детей. Мы готовы оказывать помощь каждому, кто к нам обратится».
Стоит отметить, что предоставление услуги осуществляется в рамках выделенных квот ОМС. Пациенты имеют право выбирать, где им удобнее проходить процедуру — в региональной клинике или федеральных центрах.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Справка

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