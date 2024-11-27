Ближе, чем кажется: в Калининграде меняют речевые процессоры имплантов

Значимое событие для семей, где растут дети с нарушениями слуха, произошло в Калининграде. Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (РО ВОРДИ) и родительское объединение «МамУшки» подписали соглашение о взаимопомощи. Цель этого сотрудничества — решить важную задачу по замене речевых процессоров кохлеарных имплантов в регионе с участием всех заинтересованных сторон.

«Наша клиника располагает всем необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом для замены и настройки речевых процессоров, — рассказывает врач-сурдолог клиники Ксения Шаманова. — Это не просто техническая процедура. Часто требуется несколько сеансов настройки и консультации сурдопедагога, особенно для детей. Мы готовы оказывать помощь каждому, кто к нам обратится».

Стоит отметить, что предоставление услуги осуществляется в рамках выделенных квот ОМС. Пациенты имеют право выбирать, где им удобнее проходить процедуру — в региональной клинике или федеральных центрах.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

