ТК «Мега»: скидки до 70% в черную пятницу и премьера Chery Tiggo 4

Только 29–30 ноября ТЦ «Мега» приглашает вас на главный шопинг года! Невероятные скидки до 70%, праздничная атмосфера и незабываемые впечатления ждут всех гостей.

30 ноября с 13:00 до 14:00 вас ждет:

— Насыщенная развлекательная программа с ярким шоу, конкурсами и подарками. Для детей подготовили сюрприз, который приведет их в восторг!

— Презентация нового компактного кроссовера Tiggo 4!

Познакомьтесь с автомобилем, который изменит ваши представления о комфорте и стиле. Tiggo 4 — это не просто автомобиль, это ваше новое пространство для приключений. Подробнее о Tiggo 4 на сайте.





Магазины-участники Черной пятницы:

Ив Роше — скидки до 50% и кешбэк на карту Merci.

Askona — скидки до 90% на товары для сна.

«Л’Этуаль» — скидки до 80% и бонусы до 100%.

Zolla — модные обновки со скидками до 50%.

«Ангел» — 10% на кожаную обувь ручной работы.

«Сезон обуви» — скидки до 50% на стильные и комфортные модели обуви.

Yamaguchi — скидки на массажные кресла и тренажеры.

Ecco — полцены на комфортную обувь.

«Марк Формэль» — акция 2=3 на весь ассортимент.

DNS — техника по выгодным ценам.

MOON — до 65% на диваны и до 40% на кровати.

ВОХХ, «Шатура», «Первый Мебельный», «Белорусские диваны», «Марибель», «Европейская мебель», «Гуд Лакк» — мебель по суперценам.

«Это Ты» — дарит 1000 рублей и кэшбэк +50%!

MIDITI — −20% на вторую вещь.

Atributika&club — до -30% на товары с символикой любимых команд.

«Буквоед» — скидка 50% на вторую книгу.

Forward — скидки до 50% на спортивную одежду.

Где искать выгодный шопинг:

ТК «Мега»

— ул. Генерал-Лейтенанта Озерова, 17Б

— ул. Мусоргского, 10

— ул. Уральская, 18

Подробности об акциях — на megakd.ru.

Не упустите шанс совместить выгодные покупки с презентацией автомобиля!

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