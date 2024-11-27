ТК «Мега»: скидки до 70% в черную пятницу и премьера Chery Tiggo 4

Только 29–30 ноября ТЦ «Мега» приглашает вас на главный шопинг года! Невероятные скидки до 70%, праздничная атмосфера и незабываемые впечатления ждут всех гостей.
30 ноября с 13:00 до 14:00 вас ждет:
— Насыщенная развлекательная программа с ярким шоу, конкурсами и подарками. Для детей подготовили сюрприз, который приведет их в восторг!
— Презентация нового компактного кроссовера Tiggo 4!
Познакомьтесь с автомобилем, который изменит ваши представления о комфорте и стиле. Tiggo 4 — это не просто автомобиль, это ваше новое пространство для приключений. Подробнее о Tiggo 4 на сайте.
Магазины-участники Черной пятницы:
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Ив Роше — скидки до 50% и кешбэк на карту Merci.
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Askona — скидки до 90% на товары для сна.
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«Л’Этуаль» — скидки до 80% и бонусы до 100%.
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Zolla — модные обновки со скидками до 50%.
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«Ангел» — 10% на кожаную обувь ручной работы.
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«Сезон обуви» — скидки до 50% на стильные и комфортные модели обуви.
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Yamaguchi — скидки на массажные кресла и тренажеры.
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Ecco — полцены на комфортную обувь.
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«Марк Формэль» — акция 2=3 на весь ассортимент.
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DNS — техника по выгодным ценам.
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MOON — до 65% на диваны и до 40% на кровати.
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ВОХХ, «Шатура», «Первый Мебельный», «Белорусские диваны», «Марибель», «Европейская мебель», «Гуд Лакк» — мебель по суперценам.
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«Это Ты» — дарит 1000 рублей и кэшбэк +50%!
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MIDITI — −20% на вторую вещь.
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Atributika&club — до -30% на товары с символикой любимых команд.
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«Буквоед» — скидка 50% на вторую книгу.
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Forward — скидки до 50% на спортивную одежду.
Где искать выгодный шопинг:
ТК «Мега»
— ул. Генерал-Лейтенанта Озерова, 17Б
— ул. Мусоргского, 10
— ул. Уральская, 18
Подробности об акциях — на megakd.ru.
Не упустите шанс совместить выгодные покупки с презентацией автомобиля!
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