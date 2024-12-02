Предновогодние покупки — в радость: готовимся к праздникам со «Светофором»

Самый любимый для многих праздник — Новый год — всё ближе. Презенты родным и друзьям, сладкие подарки детворе, ну и, конечно, продукты и напитки для новогоднего стола — хлопот предстоит немало, как и расходов. Но только не для покупателей сети «Светофор», ведь они могут совершить все покупки в одном месте и при этом еще и существенно сэкономить!

В «Светофоре» даже то, что традиционно обходится дорого, стоит дешевле на 20-30%. При этом речь не идет об экономии в ущерб качеству — выгода достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала.

Вот лишь небольшой перечень продуктов и бакалеи, на которые стоит обратить внимание, планируя список покупок к новогоднему столу:

— Голень ЦБ замороженная, вес.— 233,42 р.

— Креветка Королевская 30/40 с/м вес. 1 кг — 630,90 р.

— Кальмар Командорский св./м., 1 кг, — 285,90 р.

— Колбаса вареная «Докторская ГОСТ» кат.А, 1кг, ООО " МПК «Атяшевский» —245,90 р.

— Колбаса с/к полусухая «Браунбургская» 500 г ТМ «Черкизово» — 319,90 р.

— Сметана «Степь родная», ГОСТ, 800 г, 20%, ведро, БЗМЖ, «Русмолоко» — 112,90 р.

— Горошек зелёный из мозговых сортов «Домашние секреты» ГОСТ в/с 460г ст./б. — 82,90 р.

— Кетчуп «Калининградский» томатный 800 г пл./б. — 152,01 р.

— Горчица зернистая 250 г д/п «Добрая хозяйка» — 51,85 р.

Есть в «Светофоре» и чем, впрочем, как и взрослых сладкоежек. К слову, некоторые позиции вполне подойдут для сладких подарков малышне.

— Конфета комбинированная «ДжойКрисп», рисовые шарики и карамель, 0,5 кг — 171,99 р.

— Конфеты жевательные «ФрутСтори» 500 г — 121,56 р.

— Десерт «Кремчетта» с начинкой пломбир/с ароматом вишни, 0,44 кг, — 179,93 р.

— Готовый шоколадный завтрак звёздочки Jumble от Nestle, 700 г, м/у, — 181,41 р.

— Горячий шоколад, 500 г «Доктор вкус», д/п — 111,95 р.

Найдется в «Светофоре» и чем порадовать серьезных и хозяйственных взрослых. «Обновка» в дом или полезный и практичный подарок «под елочку» — всё это в наличии и, само собой, по выгодным ценам.

— Компрессор поршневой 35 л/мин. 10 атм (металлический поршень) — 861,40 р.

— Горшок д/цветов с прикорневым поливом 9,1 л со съемным поддоном — 208,75 р.

— Набор контейнеров для СВЧ и хранения продуктов из 3 пр. стекло/крышка пластик (1500 мл, 840 мл, 41) — 434,24 р.

— Набор полотенец жаккард 70×130, 50×90, 35×60см, 350г/м2 — 793,86 р.

— Лента светодиодная Demmax DSL 001 5 м, комплект с пультом — 352,82 р.

Найдется в «Светофоре» и бытовая химия, и средства личной гигиены, и даже выгодные предложения для домашних питомцев:

— Корм Winner сухой д/собак говядина 4кг −647,82 р.

— Гель для мытья посуды IDEL 1050 мл —76,48 р.

— Кондиционер для тканей Bonix 3л, −156,80 р.

— Жидкое мыло детское «Мегамонстры» (Fluffy) 1 л с дозатором БИГ — 110,59 руб.

— Зубная паста «Промис» 145 г, — 46,17 р.

И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре». Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами!

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.