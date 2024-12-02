Предновогодние покупки — в радость: готовимся к праздникам со «Светофором»

Самый любимый для многих праздник — Новый год — всё ближе. Презенты родным и друзьям, сладкие подарки детворе, ну и, конечно, продукты и напитки для новогоднего стола — хлопот предстоит немало, как и расходов. Но только не для покупателей сети «Светофор», ведь они могут совершить все покупки в одном месте и при этом еще и существенно сэкономить!
В «Светофоре» даже то, что традиционно обходится дорого, стоит дешевле на 20-30%. При этом речь не идет об экономии в ущерб качеству — выгода достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала.
Вот лишь небольшой перечень продуктов и бакалеи, на которые стоит обратить внимание, планируя список покупок к новогоднему столу:
— Креветка Королевская 30/40 с/м вес. 1 кг — 630,90 р.
— Кальмар Командорский св./м., 1 кг, — 285,90 р.
— Колбаса вареная «Докторская ГОСТ» кат.А, 1кг, ООО " МПК «Атяшевский» —245,90 р.
— Колбаса с/к полусухая «Браунбургская» 500 г ТМ «Черкизово» — 319,90 р.
— Сметана «Степь родная», ГОСТ, 800 г, 20%, ведро, БЗМЖ, «Русмолоко» — 112,90 р.
— Горошек зелёный из мозговых сортов «Домашние секреты» ГОСТ в/с 460г ст./б. — 82,90 р.
— Кетчуп «Калининградский» томатный 800 г пл./б. — 152,01 р.
— Горчица зернистая 250 г д/п «Добрая хозяйка» — 51,85 р.
Есть в «Светофоре» и чем порадовать детишек, впрочем, как и взрослых сладкоежек. К слову, некоторые позиции вполне подойдут для сладких подарков малышне.
— Конфеты жевательные «ФрутСтори» 500 г — 121,56 р.
— Десерт «Кремчетта» с начинкой пломбир/с ароматом вишни, 0,44 кг, — 179,93 р.
— Готовый шоколадный завтрак звёздочки Jumble от Nestle, 700 г, м/у, — 181,41 р.
— Горячий шоколад, 500 г «Доктор вкус», д/п — 111,95 р.
Найдется в «Светофоре» и чем порадовать серьезных и хозяйственных взрослых. «Обновка» в дом или полезный и практичный подарок «под елочку» — всё это в наличии и, само собой, по выгодным ценам.
— Горшок д/цветов с прикорневым поливом 9,1 л со съемным поддоном — 208,75 р.
— Набор контейнеров для СВЧ и хранения продуктов из 3 пр. стекло/крышка пластик (1500 мл, 840 мл, 41) — 434,24 р.
— Набор полотенец жаккард 70×130, 50×90, 35×60см, 350г/м2 — 793,86 р.
— Лента светодиодная Demmax DSL 001 5 м, комплект с пультом — 352,82 р.
Найдется в «Светофоре» и бытовая химия, и средства личной гигиены, и даже выгодные предложения для домашних питомцев:
— Гель для мытья посуды IDEL 1050 мл —76,48 р.
— Кондиционер для тканей Bonix 3л, −156,80 р.
— Жидкое мыло детское «Мегамонстры» (Fluffy) 1 л с дозатором БИГ — 110,59 руб.
— Зубная паста «Промис» 145 г, — 46,17 р.
И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре». Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами!
Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.