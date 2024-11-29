В Калининграде проведут прием врачи из клиники «Скандинавия» г. Санкт-Петербург

15 декабря проведет прием Щербакова Юлия Владимировна, хирург-гинеколог, врач высшей категории, стаж работы более 24 лет.

Юлия Владимировна имеет длительный стаж работы в отделениях оперативной гинекологии, родильном, патологии беременных. Работала в отделении оперативной гинекологии в клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.

На прием приглашаются пациенты, которым требуется хирургическое лечение:

миомы матки

кисты яичника

опущения матки и стенок влагалища

недержания мочи

эндометриоза

Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения просим вас по возможности подготовить следующую медицинскую документацию:

сведения о ранее проведенном лечении

результаты лабораторных и инструментальных исследований (при наличии)

УЗИ органов малого таза

18 и 19 ноября проведет прием Лоздовский Андрей Андреевич — травматолог-ортопед из Санкт-Петербуржской клиники «Скандинавия». Стаж работы — 13 лет.

Андрей Андреевич проведёт приём взрослых по направлениям:

Хирургия стопы (плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца, молоткообразная деформация пальцев, деформация Тейлора, пяточная шпора, неврома Мортона);

Ортопедическое обеспечение;

Деструктивно-дистрофические заболевания суставов (остеоартрит, артроз, хондромаляция);

Остеохондропатии, асептический некроз;

Воспалительные заболевания сухожилий, мышц и околосуставных тканей (капсулит, эпикондилит, тендинит, лигаментит, фасциит);

Последствия травм опорно-двигательного аппарата (контрактуры, последствия переломов, несвежие повреждения мягких тканей, рубцы);

Оказание экстренной и плановой помощи пациентам с травмами (переломы, вывихи, раны, разрывы сухожилий, повреждения менисков, ожоги и т. д.);

Разработка индивидуальной программы реабилитации.

Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.

На консультации врачи проведут тщательный осмотр пациентов, дадут рекомендации по тактике лечения. По результатам консультации будет приниматься решение о возможности пройти хирургическое лечение по полису ОМС (бесплатно для пациента) в одной из лучших клиник Санкт-Петербурга с высочайшим уровнем технического оснащения — «Скандинавия».

В вопросах здоровья особенно важно выбирать самое лучшее, «Клиника Эксперт» предоставляет возможность попасть на прием к врачам ведущих клиник, не покидая своего города! Забудьте о долгих и дорогих поездках — теперь лучшие врачи доступны для вас прямо в «Клинике Эксперт».

Эта возможность для вас, если:

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Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники

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Калининград, ул. Букетная, 2

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