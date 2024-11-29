В Калининграде проведут прием врачи из клиники «Скандинавия» г. Санкт-Петербург

15 декабря проведет прием Щербакова Юлия Владимировна, хирург-гинеколог, врач высшей категории, стаж работы более 24 лет.
Юлия Владимировна имеет длительный стаж работы в отделениях оперативной гинекологии, родильном, патологии беременных. Работала в отделении оперативной гинекологии в клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.
На прием приглашаются пациенты, которым требуется хирургическое лечение:
- миомы матки
- кисты яичника
- опущения матки и стенок влагалища
- недержания мочи
- эндометриоза
Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения просим вас по возможности подготовить следующую медицинскую документацию:
- сведения о ранее проведенном лечении
- результаты лабораторных и инструментальных исследований (при наличии)
- УЗИ органов малого таза
18 и 19 ноября проведет прием Лоздовский Андрей Андреевич — травматолог-ортопед из Санкт-Петербуржской клиники «Скандинавия». Стаж работы — 13 лет.
Андрей Андреевич проведёт приём взрослых по направлениям:
- Хирургия стопы (плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца, молоткообразная деформация пальцев, деформация Тейлора, пяточная шпора, неврома Мортона);
- Ортопедическое обеспечение;
- Деструктивно-дистрофические заболевания суставов (остеоартрит, артроз, хондромаляция);
- Остеохондропатии, асептический некроз;
- Воспалительные заболевания сухожилий, мышц и околосуставных тканей (капсулит, эпикондилит, тендинит, лигаментит, фасциит);
- Последствия травм опорно-двигательного аппарата (контрактуры, последствия переломов, несвежие повреждения мягких тканей, рубцы);
- Оказание экстренной и плановой помощи пациентам с травмами (переломы, вывихи, раны, разрывы сухожилий, повреждения менисков, ожоги и т. д.);
- Разработка индивидуальной программы реабилитации.
Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.
На консультации врачи проведут тщательный осмотр пациентов, дадут рекомендации по тактике лечения. По результатам консультации будет приниматься решение о возможности пройти хирургическое лечение по полису ОМС (бесплатно для пациента) в одной из лучших клиник Санкт-Петербурга с высочайшим уровнем технического оснащения — «Скандинавия».
В вопросах здоровья особенно важно выбирать самое лучшее, «Клиника Эксперт» предоставляет возможность попасть на прием к врачам ведущих клиник, не покидая своего города! Забудьте о долгих и дорогих поездках — теперь лучшие врачи доступны для вас прямо в «Клинике Эксперт».
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- хотите получить консультацию специалиста с более узкой специализацией из столичных городов;
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— по номеру телефона
— через сайт клиники
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Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА