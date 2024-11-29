В Калининграде проведут прием врачи из клиники «Скандинавия» г. Санкт-Петербург

15 декабря проведет прием Щербакова Юлия Владимировна, хирург-гинеколог, врач высшей категории, стаж работы более 24 лет.

Юлия Владимировна имеет длительный стаж работы в отделениях оперативной гинекологии, родильном, патологии беременных. Работала в отделении оперативной гинекологии в клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.

На прием приглашаются пациенты, которым требуется хирургическое лечение:

  • миомы матки
  • кисты яичника
  • опущения матки и стенок влагалища
  • недержания мочи
  • эндометриоза

Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения просим вас по возможности подготовить следующую медицинскую документацию:

  • сведения о ранее проведенном лечении
  • результаты лабораторных и инструментальных исследований (при наличии)
  • УЗИ органов малого таза

18 и 19 ноября проведет прием Лоздовский Андрей Андреевич — травматолог-ортопед из Санкт-Петербуржской клиники «Скандинавия». Стаж работы — 13 лет.

Андрей Андреевич проведёт приём взрослых по направлениям:

  • Хирургия стопы (плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца, молоткообразная деформация пальцев, деформация Тейлора, пяточная шпора, неврома Мортона);
  • Ортопедическое обеспечение;
  • Деструктивно-дистрофические заболевания суставов (остеоартрит, артроз, хондромаляция);
  • Остеохондропатии, асептический некроз;
  • Воспалительные заболевания сухожилий, мышц и околосуставных тканей (капсулит, эпикондилит, тендинит, лигаментит, фасциит);
  • Последствия травм опорно-двигательного аппарата (контрактуры, последствия переломов, несвежие повреждения мягких тканей, рубцы);
  • Оказание экстренной и плановой помощи пациентам с травмами (переломы, вывихи, раны, разрывы сухожилий, повреждения менисков, ожоги и т. д.);
  • Разработка индивидуальной программы реабилитации.

Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.

На консультации врачи проведут тщательный осмотр пациентов, дадут рекомендации по тактике лечения. По результатам консультации будет приниматься решение о возможности пройти хирургическое лечение по полису ОМС (бесплатно для пациента) в одной из лучших клиник Санкт-Петербурга с высочайшим уровнем технического оснащения — «Скандинавия».

В вопросах здоровья особенно важно выбирать самое лучшее, «Клиника Эксперт» предоставляет возможность попасть на прием к врачам ведущих клиник, не покидая своего города! Забудьте о долгих и дорогих поездках — теперь лучшие врачи доступны для вас прямо в «Клинике Эксперт».

Эта возможность для вас, если:

  • хотите получить консультацию специалиста с более узкой специализацией из столичных городов;
  • хотите без очередей получить возможность прооперироваться по ОМС в Москве/МО и СПБ, в рамках квоты;
  • есть желание получить второе мнение о своем диагнозе от ведущих врачей.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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