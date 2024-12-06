«Клиника Эксперт»: лечим боль в день обращения

18 и 29 декабря в «Клинике Эксперт» вести прием будет известный московский врач-невролог, нейрохирург Валерий Николаевич Нагорный.
Одной из наиболее распространенных причин, по которой пациенты обращаются к неврологам, является хроническая боль. Эффективным методом борьбы с болью является медикаментозная блокада. Известный московский невролог и нейрохирург Валерий Нагорный активно использует этот подход в своей практике.
Консультация и процедуры, проводимые доктором Нагорным, могут помочь при болях в спине, остеохондрозе, миозите, а также при проблемах с межпозвонковыми дисками. При наличии необходимых показаний манипуляции могут быть выполнены в день обращения.
Валерий Нагорный обладает значительным опытом в проведении сложных процедур. Он прошел исследовательскую программу по изучению болевых синдромов в университете Duke в США и обучался современным методам лечения боли в высокотехнологичных курсах в Штатах. Также он стажировался в Клинике св. Гертруды в Берлине, где изучал нейрохирургию и хронические болевые синдромы, и проходил обучение по лечению боли в Сингапуре.
Кроме медикаментозных блокад, Валерий Николаевич также выполняет радиочастотную денервацию фасеточных суставов. Эта процедура является малоинвазивной и не требует госпитализации.
Показания для проведения процедуры:
— Боль в спине
— Боль в шейном отделе позвоночника
— Боль в грудном отделе позвоночника
— Невралгия затылочного нерва
— Головные боли
Преимущества данного метода:
— Облегчение болевого синдрома
— Возможность уменьшить дозу или полностью отказаться от обезболивающих средств
— Быстрое восстановление после процедуры
— Отсутствие необходимости в хирургическом вмешательстве
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