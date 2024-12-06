«Клиника Эксперт»: лечим боль в день обращения

18 и 29 декабря в «Клинике Эксперт» вести прием будет известный московский врач-невролог, нейрохирург Валерий Николаевич Нагорный.

Одной из наиболее распространенных причин, по которой пациенты обращаются к неврологам, является хроническая боль. Эффективным методом борьбы с болью является медикаментозная блокада. Известный московский невролог и нейрохирург Валерий Нагорный активно использует этот подход в своей практике.

Консультация и процедуры, проводимые доктором Нагорным, могут помочь при болях в спине, остеохондрозе, миозите, а также при проблемах с межпозвонковыми дисками. При наличии необходимых показаний манипуляции могут быть выполнены в день обращения.

Валерий Нагорный обладает значительным опытом в проведении сложных процедур. Он прошел исследовательскую программу по изучению болевых синдромов в университете Duke в США и обучался современным методам лечения боли в высокотехнологичных курсах в Штатах. Также он стажировался в Клинике св. Гертруды в Берлине, где изучал нейрохирургию и хронические болевые синдромы, и проходил обучение по лечению боли в Сингапуре.

Кроме медикаментозных блокад, Валерий Николаевич также выполняет радиочастотную денервацию фасеточных суставов. Эта процедура является малоинвазивной и не требует госпитализации.

Показания для проведения процедуры:

— Боль в спине
— Боль в шейном отделе позвоночника
— Боль в грудном отделе позвоночника
— Невралгия затылочного нерва
— Головные боли

Преимущества данного метода:

— Облегчение болевого синдрома
— Возможность уменьшить дозу или полностью отказаться от обезболивающих средств
— Быстрое восстановление после процедуры
— Отсутствие необходимости в хирургическом вмешательстве

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2

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МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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