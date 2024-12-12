В «Ситидоке» открылось редкое направление хирургии

В клинике «Ситидок» открылось новое направление хирургии — лечение и восстановление кисти при различных заболеваниях и повреждениях. Теперь пациенты, у которых есть какие-либо деформации запястья, ладони или пальцев, могут обратиться к хирургу Ксении Бутковой, которая специализируется на лечении таких патологий.

Кистевая хирургия включает операции на сухожилиях и нервах на части руки от ладони до локтя. Это одно из сложных направлений в медицине, ввиду особенностей анатомии и тонкости выполняемых кистью функций.  Ксения Буткова проводит пластику при рубцовых деформациях кисти, восстановление сухожилий, удаление опухолей и ганглиев, лечит синдромы карпального и кубитального каналов, болезни Нотта, контрактуру Дюпюитрена, компрессионные нейропатии (сдавление нервов) верхней конечности  и многое другое.

Ксения Буткова — опытный хирург, участник СВО, специалист в области лечения минно-взрывной и огнестрельной травмы, член Европейского общества экстренной хирургии и травмы (ESTES). Врач имеет международные сертификаты о прохождении курсов по оказанию экстренной помощи и опыт работы за границей в структуре Организации Объединенных Наций.

Добавим, что восстановление функциональности кисти требует не только высокой квалификации кистевого хирурга, но и высокотехнологичного медицинского хирургического оборудования. Клиника «Ситидок» оснащена всем необходимым инструментарием для диагностики, лечения и восстановления патологий кисти.

После достижения результата в клинике «Ситидок» пациенты могут пройти реабилитационное лечение и с помощью медицинского массажа и физиолечения восстановить поврежденные сухожилия и связки.

Подробнее об услугах можно узнать на сайте www.klg.citidoc.ru
Телефон +7 (4012) 30-30-13 (многоканальный)

ВКонтакте
Telegram
Rutube

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Справка

Ситидок Медицинский центр

г. Калининград, ул. Дзержинского, 3А
+7 (4012) 30 30 13
klg.citidoc.ru
Реклама. ООО «Центр-Доктор», ИНН 3917016180
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter