В «Ситидоке» открылось редкое направление хирургии

В клинике «Ситидок» открылось новое направление хирургии — лечение и восстановление кисти при различных заболеваниях и повреждениях. Теперь пациенты, у которых есть какие-либо деформации запястья, ладони или пальцев, могут обратиться к хирургу Ксении Бутковой, которая специализируется на лечении таких патологий.

Кистевая хирургия включает операции на сухожилиях и нервах на части руки от ладони до локтя. Это одно из сложных направлений в медицине, ввиду особенностей анатомии и тонкости выполняемых кистью функций. Ксения Буткова проводит пластику при рубцовых деформациях кисти, восстановление сухожилий, удаление опухолей и ганглиев, лечит синдромы карпального и кубитального каналов, болезни Нотта, контрактуру Дюпюитрена, компрессионные нейропатии (сдавление нервов) верхней конечности и многое другое.

Ксения Буткова — опытный хирург, участник СВО, специалист в области лечения минно-взрывной и огнестрельной травмы, член Европейского общества экстренной хирургии и травмы (ESTES). Врач имеет международные сертификаты о прохождении курсов по оказанию экстренной помощи и опыт работы за границей в структуре Организации Объединенных Наций.

Добавим, что восстановление функциональности кисти требует не только высокой квалификации кистевого хирурга, но и высокотехнологичного медицинского хирургического оборудования. Клиника «Ситидок» оснащена всем необходимым инструментарием для диагностики, лечения и восстановления патологий кисти.

После достижения результата в клинике «Ситидок» пациенты могут пройти реабилитационное лечение и с помощью медицинского массажа и физиолечения восстановить поврежденные сухожилия и связки.

Подробнее об услугах можно узнать на сайте www.klg.citidoc.ru

Телефон +7 (4012) 30-30-13 (многоканальный)

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