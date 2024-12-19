Спортсмену на заметку: в травмпункте «Ситидок» используют легкий полимерный гипс

Катался на коньках, упал, сломал ногу? Увы, такие случаи нередко происходят в зимнее время года. И чтобы быстро и комфортно восстановиться после травмы, травмпункт «Ситидок» предлагает пациентам воспользоваться современными достижениями медицины и новыми материалами, которые применяются для более комфортного лечения.

Так, например, вместо обычного гипса в медцентре «Ситидок» можно наложить на травмированную конечность легкий полимерный гипс (ортез). Он надежно фиксирует поврежденную руку или ногу, обеспечивает правильное положение тела или сустава, уменьшает боль в процессе восстановления. С ним удобно принимать душ и даже плавать. Можно подобрать цвет гипса под кожу или одежду.











«Мы предлагаем нашим пациентам новинки, используем новые технологии, идем в ногу со временем. Наши врачи регулярно повышают квалификацию и готовы оказывать помощь пациентам на самом высоком уровне», — рассказал директор медицинского центра «Ситидок» Денис Рожнов.

Травмпункт «Ситидок» оказывает комплексную медицинскую помощь при различных травмах. При необходимости пациент может пролечиться в стационаре и после операции пройти восстановительное лечение. Операционные центра оснащены новым высокотехнологичным оборудованием. Приемы ведут оперирующие травматологи-ортопеды.

Запишите номер телефона травмпункта в свою записную книжку:

+7 (4012) 30-30-13 (многоканальный).

Расписание работы клиники «Ситидок» в новогодние праздники:

29.12.24 — клиника работает до 15.00

30.12.24 — клиника работает до 15.00

31.12.24 — выходной

01.01.25 — выходной

02.01.25 — работает только травмпункт до 15.00

03.01.25 — клиника работает до 15.00

04.01.25 — клиника работает до 15.00

05.01.25 — клиника работает до 15.00

06.01.25 — клиника работает до 15.00

07.01.25 — выходной

С 08.01.25 — клиника работает в обычном режиме

Подробнее об услугах можно узнать на сайте www.klg.citidoc.ru



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