Волшебство Нового года: проведите незабываемый корпоратив в «Вива Олива»

Ищете, где весело и вкусно отметить Новый год с коллегами? Хочется чего-то большего, чем просто посидеть в кафе? Корпоративы в банкетном зале «Вива Олива» — это отличный способ объединить команду, насладиться изысканной кухней и получить незабываемые воспоминания.

Трёхлетний опыт в организации мероприятий позволяет нам предугадывать пожелания и потребности наших гостей. Мы всегда сможем найти оптимальное решение для каждой компании и коллектива.

Атмосфера уюта и праздника

Банкетный зал «Вива Олива» предлагает стильное и современное оформление, что делает его идеальным местом для проведения корпоративных мероприятий. Просторный зал и приятная обстановка позволят вам и вашим коллегам расслабиться и насладиться отдыхом.

Наш интерьер подарит праздничное настроение с первых минут вечера. Панорамные окна, красивые столы и стулья в накрахмаленных чехлах, уютный текстиль, новогодние огни и белоснежные скатерти помогут сделать ваш праздник совершенно особенным.


Вкусная кухня

Наши повара предлагают разнообразное меню, в котором собраны яркие блюда местной и мировой кухни. Вы можете выбрать как классические варианты, так и авторские блюда, которые станут настоящим гастрономическим открытием. Даже привычный, но от этого не менее любимый многими оливье мы готовим с говядиной или красной рыбой, а сельдь под шубой — в виде торта. Любители рыбных блюд смогут насладиться «Царской» щукой или ассорти из палтуса, судака и форели. Добавят аппетита и наши фирменные соленья. Те, кто не представляет праздник без мяса, также не будут разочарованы. Рекомендуем попробовать нашу рульку, свиные рёбра или баранью ножку. Ещё один по-настоящему праздничный вариант — утка, фаршированная яблоками.

Ну, а если вам нужен лишь лёгкий фуршет, мы предложим аппетитные канапе с сельдью, крабовыми палочками, креветкой и ананасом, рулетики из баклажана и домашние десерты. Наши повара постараются выполнить все ваши пожелания. Стоимость банкетного меню — от 3000 рублей (включены свои напитки без отдельного пробкового сбора).

Новогодняя программа

Не будем раскрывать всех секретов, но будьте уверены: новогодний вечер в «Вива Олива» пройдёт в компании Деда Мороза и Снегурочки, с зажигательными танцами, весёлой ведущей, призами и подарками. А ещё гостей ждёт розыгрыш талисмана года. Скучать вам точно не придётся!


Выберите свою дату

Мы знаем, что не каждой компании удобно праздновать Новый год в последних числах декабря, поэтому предлагаем широкий выбор дат для корпоративов. Мы ждём вас уже с 14 декабря — это прекрасное время, чтобы заранее зарядиться новогодним настроением без лишних хлопот и суеты! Кроме того, тех, кто забронирует эту дату, ждёт приятный бонус и подарок — возможность прикоснуться к настоящему символу года и сделать фото с пятнистым питоном. Для бронирования также доступны 20, 21, 27 и 28 декабря.

Индивидуальный подход

Мы понимаем, что каждая компания уникальна, и готовы предложить персонализированные предложения в соответствии с вашими предпочтениями и бюджетом. Это может быть тематический вечер, фуршет или банкет с разными форматами обслуживания. Наш зал трансформируется под ваши потребности. Для небольших коллективов от четырёх человек подойдут сборные корпоративы. Большая компания до 95 сотрудников может арендовать зал целиком и — при желании — воспользоваться услугами выбранного ведущего или диджея. Даты в этом случае подбираются индивидуально.

Современное оборудование

В банкетном зале «Вива Олива» есть всё необходимое для ярких праздников и даже музыкальных выступлений: звуковое оборудование и освещение позволят сделать ваше мероприятие эффектным и запоминающимся.


Профессиональный сервис

Наша команда заботливых и опытных сотрудников позаботится о каждом аспекте вашего мероприятия, чтобы вы могли сосредоточиться на общении с коллегами и партнёрами.

Локация

Удобное расположение зала позволит вашим сотрудникам без проблем добраться до места проведения. Близость к ключевым транспортным узлам и собственная парковка делают «Вива Олива» идеальным местом для вечеринки.

Не только корпоративы

Выберите банкетный зал «Вива Олива» для вашего следующего корпоратива, юбилея, свадьбы, дня рождения или любого другого семейного мероприятия, и мы гарантируем, что это будет незабываемый вечер, полный веселья, вкуса и радости общения! Для самых юных посетителей в банкетном зале «Вива Олива» разработано детское меню. После сытного обеда или ужина маленькие гости могут отправиться в комнату для игр.

Свяжитесь с нами для консультации и бронирования по телефону +7 (909) 789-54-09. Не упустите шанс создать незабываемые моменты вместе с командой «Вива Олива»!

Справка

Вива Олива Семейное кафе

г. Калининград, ул. Лукашова, 28
+7 (909) 789-54-09
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