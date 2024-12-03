«Наше поколение за мир и единение»: в Светлогорске пройдет национальный форум

10 декабря в городе Светлогорске Калининградской области состоится II Межрегиональный национальный форум «Наше поколение за мир и единение». Это важное событие, которое соберет представителей органов власти, гражданского общества и общественных организаций, а также руководителей и экспертов общественных организаций, работающих в сфере национальной политики и интеграции. Кроме того, в качестве участников приглашены представители субъектов Российской Федерации регионов — доноров первоначального населения Калининградской области, которые поделятся опытом в вопросах культурного и этнического взаимодействия. Оно направлено на решение актуальных вопросов межнационального и межрелигиозного мира, гармонизации межэтнических отношений и укрепления социального согласия.

В этом году форум будет посвящен вопросам формирования устойчивого межнационального и межконфессионального взаимодействия, укрепления национального единства и продвижения традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В центре внимания — поиск путей эффективного взаимодействия гражданского общества и государственных структур для противодействия экстремизму, насилию и нетерпимости, социальной и культурной адаптации иностранных граждан.

Цель форума — углубление и укрепление связей между различными этническими и культурными группами в регионе, развитие партнерства и сотрудничества между государственными и частными учреждениями, а также обеспечение устойчивого развития межнациональных отношений. Основные темы, которые будут обсуждаться, включают механизмы реализации государственной политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также лучшие практики в области сохранения традиций и культуры народов России.

Форум пройдет в рамках ведомственного проекта «Поддержка общественных организаций и инициатив» государственной программы Калининградской области «Развитие гражданского общества». Мероприятие станет важным шагом в реализации национальной программы по содействию укреплению мира и согласия среди народов России, ориентированной на профилактику и преодоление конфликтных ситуаций в межэтнической и межрелигиозной среде.

Это мероприятие призвано стать важным этапом в разработке и внедрении инновационных подходов для сохранения стабильности и укрепления межэтнического согласия, а также способствовать объединению усилий для создания более гармоничного и безопасного общества.


Реклама. Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области, ИНН 3906409006
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter