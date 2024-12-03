«Наше поколение за мир и единение»: в Светлогорске пройдет национальный форум

10 декабря в городе Светлогорске Калининградской области состоится II Межрегиональный национальный форум «Наше поколение за мир и единение». Это важное событие, которое соберет представителей органов власти, гражданского общества и общественных организаций, а также руководителей и экспертов общественных организаций, работающих в сфере национальной политики и интеграции. Кроме того, в качестве участников приглашены представители субъектов Российской Федерации регионов — доноров первоначального населения Калининградской области, которые поделятся опытом в вопросах культурного и этнического взаимодействия. Оно направлено на решение актуальных вопросов межнационального и межрелигиозного мира, гармонизации межэтнических отношений и укрепления социального согласия.

В этом году форум будет посвящен вопросам формирования устойчивого межнационального и межконфессионального взаимодействия, укрепления национального единства и продвижения традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В центре внимания — поиск путей эффективного взаимодействия гражданского общества и государственных структур для противодействия экстремизму, насилию и нетерпимости, социальной и культурной адаптации иностранных граждан.

Цель форума — углубление и укрепление связей между различными этническими и культурными группами в регионе, развитие партнерства и сотрудничества между государственными и частными учреждениями, а также обеспечение устойчивого развития межнациональных отношений. Основные темы, которые будут обсуждаться, включают механизмы реализации государственной политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также лучшие практики в области сохранения традиций и культуры народов России.

Форум пройдет в рамках ведомственного проекта «Поддержка общественных организаций и инициатив» государственной программы Калининградской области «Развитие гражданского общества». Мероприятие станет важным шагом в реализации национальной программы по содействию укреплению мира и согласия среди народов России, ориентированной на профилактику и преодоление конфликтных ситуаций в межэтнической и межрелигиозной среде.

Это мероприятие призвано стать важным этапом в разработке и внедрении инновационных подходов для сохранения стабильности и укрепления межэтнического согласия, а также способствовать объединению усилий для создания более гармоничного и безопасного общества.