Калининградский янтарный комбинат приглашает на работу!

Если тебе важно

  • получать достойную зарплату и премии за отличную работу;

  • быть трудоустроенным с первого дня;

  • работать в комфортных условиях;

  • иметь ДМС и возможность медобслуживания в медпункте;

  • пользоваться корпоративной скидкой на качественное питание в столовых комбината;

  • участвовать в корпоративных мероприятиях;

  • посещать спортивные объекты и секции прямо на предприятии;

  • приезжать на работу и обратно служебным транспортом или компенсировать свои транспортные расходы;

  • … и много других «плюшек» — присоединяйся к нашей команде!


Для трудоустройства и консультации обращайтесь по телефонам:

+7 (906) 212 54 16
+7 (4012) 31 08 51
e-mail: resume@ambercombine.ru

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Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

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