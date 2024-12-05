Калининградский янтарный комбинат приглашает на работу!

Если тебе важно
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получать достойную зарплату и премии за отличную работу;
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быть трудоустроенным с первого дня;
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работать в комфортных условиях;
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иметь ДМС и возможность медобслуживания в медпункте;
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пользоваться корпоративной скидкой на качественное питание в столовых комбината;
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участвовать в корпоративных мероприятиях;
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посещать спортивные объекты и секции прямо на предприятии;
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приезжать на работу и обратно служебным транспортом или компенсировать свои транспортные расходы;
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… и много других «плюшек» — присоединяйся к нашей команде!
Для трудоустройства и консультации обращайтесь по телефонам:
+7 (906) 212 54 16
+7 (4012) 31 08 51
e-mail: resume@ambercombine.ru
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