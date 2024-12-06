«Планета Спорт»: топ-4 праздничных акций и новостей

Топ-4 акций и новостей в «Планете Спорт»!

1. Волшебная арифметика 1+1=3!

Весь декабрь в «Планете Спорт» очень выгодно: Покупай 2 товара, а третий получай совершенно бесплатно!

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4. А еще напоминаем, что нам 30 лет и в честь юбилея проходит розыгрыш.

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Итоги розыгрыша 26.12.2024! Подробнее на planetasport.ru/30

Акции действительны по 31.12.24 во всех магазинах сети в т.ч в интернет-магазине. Товары акции «1+1=3» участвуют по полной розничной цене. Из трех выбранных товаров акции «1+1=3» в подарок дается товар с наименьшей стоимостью. Скидки не суммируются с другими скидками, акциями и спецпредложениями. Бонусы при совершении покупки не используются, но накопления идут.

Желаем вам волшебных праздников и удачных покупок!

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и Telegram: @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»

+7 (4012) 388-897

Доставка ваших заказов!



Полные правила проведения акции, информацию об организаторе акции, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения можно узнать на сайте www.planetasport.ru

