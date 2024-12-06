«Планета Спорт»: топ-4 праздничных акций и новостей

Топ-4 акций и новостей в «Планете Спорт»!

1. Волшебная арифметика 1+1=3!

Весь декабрь в «Планете Спорт» очень выгодно: Покупай 2 товара, а третий получай совершенно бесплатно!

Как оформить заказ на сайте:
— Выберите товары и добавьте в корзину, оформите заказ;
— Менеджер обработает и исправит стоимость заказа с учетом акции!

Выбрать подарки


2. Новое поступление товаров для фитнеса!

Коврики, резинки, эспандеры, ролики и валики, гантели, штанги и веса и многое другое.

Выбрать товары для фитнеса


3. Стартовала новогодняя распродажа велосипедов!

Скидки до 50%!

Выбрать велосипед


4. А еще напоминаем, что нам 30 лет и в честь юбилея проходит розыгрыш.

Совершайте покупки до 20 декабря и получите шанс выиграть iPhone, IPad или MacBook!
Итоги розыгрыша 26.12.2024! Подробнее на planetasport.ru/30

Акции действительны по 31.12.24 во всех магазинах сети в т.ч в интернет-магазине. Товары акции «1+1=3» участвуют по полной розничной цене. Из трех выбранных товаров акции «1+1=3» в подарок дается товар с наименьшей стоимостью. Скидки не суммируются с другими скидками, акциями и спецпредложениями. Бонусы при совершении покупки не используются, но накопления идут.

Желаем вам волшебных праздников и удачных покупок!

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и Telegram: @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
+7 (4012) 388-897
Доставка ваших заказов!

Полные правила проведения акции, информацию об организаторе акции, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения можно узнать на сайте  www.planetasport.ru

Справка

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
planetasport.ru

Планета Спорт интернет-магазин спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
planetasport.ru
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Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

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