«МегаФон» получил премию «#Мы вместе – 2024»

Благотворительный проект компании «Будущее зависит от тебя» стал лауреатом в номинации «Ответственный бизнес» международной премии «#Мы вместе — 2024». Проект существует уже почти двадцать лет, проходит во всех регионах страны и направлен на социальную адаптацию детей-сирот. В его основе — всероссийский чемпионат по футболу между командами детских домов и школ-интернатов.

У истоков спортивного благотворительного проекта «Будущее зависит от тебя» стоит инициатива сотрудников «МегаФона» из Санкт-Петербурга, которая получила развитие и превратилась во всероссийский чемпионат по футболу между командами детских домов и школ-интернатов. За 19 лет в турнире сыграли более 41 тысячи ребят — 5 тысяч команд из 140 городов России.

Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, нацеленный не только на физическое развитие, но и на социальное семейное устройство. Проект помогает ребятам со всей страны приобщаться к здоровому образу жизни, закалять характер и налаживать общение со сверстниками и взрослыми, а также находить родителей. Соревнования проходят во всех регионах присутствия компании.

Ежегодно с февраля по апрель подростки соревнуются на городских и региональных этапах. В мае лучшие команды играют в финале, который по традиции проходит в Сочи. В разные годы к нему присоединялись крупные российские спортсмены: футболисты «Зенита», олимпийский чемпион Антон Шипулин, российский автогонщик Сергей Карякин и многие другие.





Помимо спортивной составляющей, для участников турнира проводится профориентационная программа, организованная совместно с фондом «Форотех» — «Город навыков SkillCity». Для детей, которым интересна профессия журналиста, создана особая программа. Каждая команда может взять воспитанника, который готовит репортажи о её выступлении на турнире.

С 2013 года стартовала совместная инициатива проекта «Будущее зависит от тебя» и фонда «Измени одну жизнь», направленная на поиск семей для подростков. Чтобы помочь ребятам обрести новые семьи, были созданы видеоанкеты для более чем 6600 детей-сирот старше 10 лет, в том числе участников Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. Проект дал ребятам возможность не только построить своё спортивное будущее, но и шанс попасть в семью. Уже сейчас более 900 детей смогли обрести новый дом.

«Социальная миссия „МегаФона“ — объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации и создавать равные возможности для жизни и самореализации. Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — одно из ключевых направлений благотворительной деятельности компании, — говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом „МегаФона“ Роман Ермоленко. — На сегодняшний день наш футбольный турнир — это самый масштабный проект для детей, которому в 2025 году исполнится 20 лет, а это очень серьёзная дата для благотворительного проекта».

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению Президента России. Организатор — Ассоциация волонтёрских центров, учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодёжи. Премия проводится при поддержке национального проекта «Образование».

В номинацию «Социально значимые отраслевые проекты, реализуемые бизнесом» в этом году было подано 719 заявок.