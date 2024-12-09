Всё о кварц-виниле: преимущества и советы по укладке от Aquafloor

Выбор напольных покрытий — всегда проблема из-за их разнообразия. Один из его видов, кварц-винил, не сразу был оценен в России, так как поначалу его считали обычным линолеумом в досках. По сути, кварц-винил — это гибрид ламината и линолеума, позаимствовавший у первого способ монтажа, а у второго — влагостойкость и износоустойчивость. О преимуществах и особенностях этого покрытия «Новому Калининграду» рассказал коммерческий директор и технический специалист компании Aquafloor Павел Балялин.





— Ваш магазин напольных покрытий Aquafloor — это монобренд, правильно?

— Да, там продаются только напольные покрытия бренда Aquafloor, всё верно.

— Можете в двух словах рассказать, что это за бренд?

— Это бельгийский бренд, который принадлежит бельгийскому концерну Dumaplast. С 2007 года этот материал под названием Dumafloor поставлялся на рынок России. Внутри этого бренда была коллекция Aquafloor, которая преобразовалась в отдельный бренд. Поначалу была у людей путаница, а потом Dumafloor полностью убрали и остался только Aquafloor. Это 100% влагостойкие напольные покрытия, больше известные в России под названием кварц-винил, либо кварцевые полы, либо ПВХ-плитка. Названий много, но главное, что это действительно 100% влагостойкие напольные покрытия. На сегодняшний день кварц-виниловые напольные покрытия производят и привозят в Россию больше 130 компаний, однако бренд «Аквафор» входит в топ-5 этих производителей. Это касается и товарного ассортимента, и модельного ряда, и представленности в салонах.

— Сориентируйте в видах кварц-винила. Он укладывается точно так же, как ламинат?

— Есть клеевой и замковый. Вы покупаете товар упаковками и дома его укладываете либо самостоятельно, либо при помощи специально обученных людей.

— То есть в части монтажа он также прост, как и другие напольные покрытия?

— По большому счёту да. Замковый укладывается точно так же, как обычный ламинат, рядами. Любой человек, который когда-либо в своей жизни собирал ламинат, справится. Даже если он не собирал, то тоже справится, потому что материал режется строительным ножом, после чего легко ломается. Вам даже какой-то дополнительный специнструмент не нужен. Вам нужна линейка или метр, карандаш, которым вы отмечаете размер, строительный нож, может быть, кияночка ещё, чтобы где-то подстукнуть замок.





— Правильно понимаю, что это гибкие доски, вроде плотного линолеума?

— Это не совсем так. Гибкие доски вроде линолеума, о которых вы говорите, — это тонкий клеевой вариант. Но есть ещё толстый замковый кварц-винил, который вы уже не согнёте просто так. Много разновидностей существует.

— Насколько толстыми могут быть эти доски?

— Толщина от 2 до 8 миллиметров.

— Для укладки нужна какая-то подложка?

— Если мы говорим про кварц-винил с замковыми соединениями, то, как правило, используется подложка. Но есть ещё вариант укладки на клей. Там, естественно, подложка не используется.

— Однако для укладки на клей, видимо, нужно идеально ровное покрытие?

— Если мы говорим про напольные покрытия, то перед укладкой любого его вида полы должны быть подготовленными, ровными, не допуская перепадов больше двух миллиметров на погонный метр поверхности. Требования для всех одинаковые вне зависимости от того, клеевой у вас будет вариант или замковый, ламинат или инженерная доска. Если у вас пол представляет собой синусоиду, какое бы вы покрытие на него не стали укладывать, оно так или иначе выйдет из строя. В общем, подготовку основания под напольное покрытие никто не отменял. В нашем случае основание должно быть ровным и жёстким.

— Знаете, наверное, что после того, как люди укладывают ламинат, часто бывает, что соседи снизу очень хорошо слышат, как дети бегают или как предметы на пол падают. У кварц-винила есть какие-то отличия в плане шумоизоляции?

— Конечно. Он менее звонкий, чем ламинат и инженерная доска. Различных звуков ваши соседи будут слышать гораздо меньше.

— Если сравнивать кварц-винил с другими напольными покрытиями, например с тем же ламинатом или с паркетной доской, какие у него преимущества?

— Самое главное преимущество этого материала в том, что он влагу не впитывает вообще никак, в сравнении с ламинатом и с инженерной доской. Вам уже не важно будет, что вы пролили. Домашнее животное в ваше отсутствие, например, перевернуло миску с водой, и её долгое время никто не убирал; лопнул кран у вас, и затопило вам комнату; вы уложили кварц-винил в ванной комнате, где на пол может течь вода... Это всё равно. То есть это покрытие с мощной защитой от влаги. Если у вас, например, какое-то офисное помещение, вам тоже будет всё равно, как убираются в этом помещении в ваше отсутствие. Смотрели, наверное, мультфильм «Ну, погоди!», где волк палубу мыл? Он выливал ведро и начинал тереть. Если очень хочется, то кварц-винил можно мыть точно так же. Его можно мыть даже с помощью парогенератора, чего нельзя делать с другими покрытиями. Если мы продолжим сравнивать с тем же ламинатом, то есть отличие и в цветопередаче, в пиксельности рисунка. За счет того, что используется декоративная пленка, цветопередача у кварц-винила значительно выше. Такие напольные покрытия будут гораздо ярче, гораздо насыщеннее, они лучше передают структуру дерева. О том, что кварц-винил — менее гулкое покрытие, мы уже говорили. А если говорить о сравнении с инженерной доской, то не нужно поддерживать особый микроклимат в помещении. Если грубо, то кварц-винил — это покрытие для ленивых людей, которые просто хотят постелить и не заморачиваться с уходом.





— Само покрытие у него гладкое или есть возможность выбора рельефного рисунка?

— Практически все коллекции идут с тиснением в регистр, то есть это полная имитация натуральной древесины: со всеми сучками и годовыми кольцами. На ощупь кварц-винил тоже как натуральная древесина, это не гладкое покрытие.





— Наверное, часть потенциальных покупателей заинтересует вопрос укладки с тёплыми полами. Их возможно укладывать под кварц-винил?

— Да, можно укладывать как с тёплыми полами, которые предназначены для обогрева самого напольного покрытия, так и с тёплыми полами, которые предназначены для отопления помещения. Просто есть свои нюансы. Если мы говорим, что человек хочет использовать тёплые полы в качестве единственного источника отопления в своём доме, в своём помещении, то в этом случае любое кварц-виниловое покрытие (на замках или без) должно приклеиваться к полу. Если система тёплого пола будет использоваться в качестве источника подогрева только самого пола, тогда ничего приклеивать не надо, можно просто укладывать. Материал прекрасно себя чувствует при нагреве до 28 градусов.

— Тема испарений, то есть экологичности, тоже интересует. Само название этого покрытия на слух воспринимаешь как такое полимерное изделие, которое может источать какие-то запахи. Так это или не так? Особенно при нагреве тем же тёплым полом, кстати говоря.

— Тут нужно коротко разобрать, из чего сделан сам кварц-винил. Само название было придумано маркетологами, это просто такое красивое словосочетание, потому что в его составе вы не найдёте ни кварца, ни винила. Его там просто нет. Но поскольку рынок уже сформировался, а название кварц-винил въелось людям в мозг, бороться с этим бессмысленно. Его так все называют и будут называть. Основой же материала является карбонат кальция, он же мел. В качестве пластификатора используется первичный ПВХ. Это то, из чего у нас делают пластиковые окна, бутылки, стаканчики и так далее. В качестве красителя используется либо уголь, либо хна, в зависимости от того, какой цвет плите планируют придать. Также в зависимости от разновидности доски может добавляться мраморная пудра или древесная мука. Всё, что я вам сейчас назвал, вы так или иначе в жизни встречали. Пластификатор начинает выделять какие-то вредные вещества или запахи только при нагреве свыше 80 градусов. В домашних условиях вы его до такой температуры так просто не нагреете. По полу, который нагрет до 80 градусов, вы ходить просто не сможете. Ещё добавлю для тех, кто очень сильно сомневается: у нас на сайте висит сертификат, полученный в Институте медико-биологической проблем Российской академии наук. Как он был получен? Есть у нас в России такой проект под названием SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station — международный исследовательский проект, в котором изучаются медико-биологические и психологические аспекты обеспечения длительных пилотируемых космических полётов — прим. «Нового Калининграда»). Там люди имитируют полет на Марс. Они живут просто в барокамерах, без притока свежего воздуха, они даже выйти не могут. У участников этого проекта изучают поведенческие функции, чтобы они не поубивали друг друга во время полёта. Там уложено напольное покрытие из нашей коллекции. Прежде чем его туда уложить, его тестировали на 69 различных вредных компонентов, которые материал теоретически может испарять (фенол, формальдегиды и тд.).

Как проходили тестирования, можно посмотреть на нашем сайте. Главное, что нужно вынести из этих испытаний: люди в течение 500 дней без притока свежего воздуха прожили в этом помещении, и вреда для их здоровья не было абсолютно никакого. Повторить это в домашних условиях вообще нереально, потому что как только вы открыли окно или дверь, у вас концентрация воздуха в помещении и его состав изменились моментально.





— В Калининграде Aquafloor кто-то ещё реализует, кроме вас?

— Монобрендовый салон Aquafloor в городе один. У нас представлен абсолютно весь ассортимент, там работают люди, которые прошли специализированное обучение по продукту, которые являются в нём полностью компетентными профессионалами. Дело в том, что они продают только этот продукт, у них голова не забита ничем другим. Они спокойно могут вам рассказать о всех плюсах и минусах покрытий, подобрать именно тот материал, который отвечает всем вашим техническим требованиям. Эти ребята могут закрыть любую вашу потребность тем ассортиментом, который есть в магазине. На сегодняшний день там 17 коллекций, более 300 декоров, поэтому не выбрать там невозможно.

— На калининградском рынке вы как давно работаете?

— Бренд на рынке с 2013 года, а в Калининграде монобренд открылся не так давно, около полугода назад.