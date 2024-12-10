Тренд на века — двери Hörmann ZK: дизайнеры рекомендуют

В 2024 году тренды на минимализм, функциональность, «разумное потребление» и «тихую роскошь» стали драйверами изменений в дизайне.

Минимализм всё чаще стал определяться как маркер высокого социального статуса. Функциональность стала являться важной частью окружающего пространства. «Разумное потребление» позволило не гнаться за модой, а покупать долговечные вещи. А «тихая роскошь» пришла на смену «богатству напоказ». Из коллекций дизайнеров модных домов, разработчиков умных устройств и косметологии эти тренды перешли и в дизайн интерьеров, где заняли свое почетное место. И одной из важных составляющих здесь становится дверь.

Смена трендов позволила по-новому взглянуть на проверенные временем лаконичные двери модели ZK от известного во всем мире немецкого производителя Hörmann.





Двери ZK более 10 лет активно используются дизайнерами в общественных пространствах, кафе, ресторанах, а также в детских садах, школах и государственных учреждениях. И причин тому несколько: двери ZK — металлические: они долго служат и сохраняют первоначальный вид даже при активной эксплуатации, они неприхотливы и просты в обслуживании. Коробка и петли имеют порошковое покрытие в цвет полотна, что придаёт изделию эстетичный вид. Также есть возможность окрашивания и коробки и полотна двери в разные цвета, что позволяет лаконично интегрировать дверь в пространства с разным назначением и цветовой гаммой интерьера.

Такое сочетание технических характеристик и возможностей в дизайне сделали эту модель востребованной и в оформлении интерьеров жилых домов и квартир.

Надежность, долговечность и качество — вот три главные составляющие Hörmann, за которые ценится эта компания и её продукция.

Двери ZK от Hörmann: новый тренд в дизайне интерьеров жилых домов и квартир

ZK — это современные и стильные двери, которые идеально вписываются в любой интерьер. Это возможно благодаря их минималистичному дизайну и возможности покраски в любой цвет по карте RAL, а это более 200 цветов в 9 диапазонах, каждый из которых имеет свои параметры яркости и интенсивности. А если вы захотите обновить дизайн интерьера, вам не придется покупать и устанавливать новые двери, можно будет просто перекрасить их в новый цвет.





Двери ZK от Hörmann: функциональность и эстетика в каждой детали

Одно из дополнительных преимуществ модели ZK — возможность установки дверей на этапе серого ключа. За время ремонтных работ с ними ничего не случиться, так как поверхность дверного полотна защищена стрейч-пленкой, а сама дверь изготовлена из металла. Двустенное дверное полотно толщиной 40 мм состоит из оцинкованного стального листа и сотового заполнения, проклеенного по всей поверхности. Благодаря этому дверь ZK не деформируется: она устойчива к механическим повреждениям и воздействию влаги, а это значит, что такие двери можно использоваться в ваннах, саунах и бассейнах.





При эксплуатации во влажных помещениях дверь ZK со временем не деформируется, не отслоится и не «вздуется» от влаги.

Двери ZK невосприимчивы к загрязнениям, легко очищаются без вреда покрытию. Также материал коробки и полотна позволяет проявить еще больше творчества в оформлении интерьера — окрасить коробку и стороны дверного полотна в разные цвета. На металлическое полотно можно размещать разнообразные элементы декора в стилистике вашего интерьера, фото, планинг семейных мероприятий и секций, просто прикрепив их на магниты, и менять и перемещать их сколько угодно раз!

А если вы планируете нестандартный проем, а более широкий, дверь ZK можно заказать и в таком варианте.





Ручки двери изготовлены из нержавеющей стали, угловая коробка оснащена трехсторонним уплотнением. В полотне и на коробке предусмотрено усиление под доводчик. Есть возможность использовать разные варианты фурнитуры, так как на полотне нет отверстий для крепления ручек. В случае необходимости можно установить замок с бесшумной защёлкой для помещений с большой проходимостью и универсальный механизм открывания: левый или правый. Двери ZK эффективно снижают уровень шума, создавая тишину и комфорт в вашем доме. Также они легко монтируются и позволяют сэкономить время и деньги: осуществить установку можно даже самостоятельно, а значит, не придется платить за услуги монтажника.





Что же говорят профессионалы про двери ZK? Например, дизайнер Юлия Власова отмечает следующее: «Двери ZK — стильные и функциональные: я всегда использую их в дизайне интерьеров общественных пространств, кафе и ресторанов, а также в интерьерах квартир и домов. Они качественные и долговечные. На выбор более 200 цветов — есть из чего выбрать! Отзывы заказчиков о дверях ZK только положительные!».

Стиль и функциональность, доступная цена и качество — всё это сочетается в дверях ZK. В Калининграде приобрести их по выгодной цене можно у официального представителя Hörmann в компании «Капелев и М». Двери всегда в наличии, поэтому вам не нужно будет ждать поступления, перенося сроки ремонтных работ.

В ассортименте компании представлена широкая линейка продукции Hörmann:

Гаражные ворота:

— любых форм: шириной от 1,5 м до 8 м и высотой от 1,75 м до 8 м;

— любых конфигураций: секционные, откатные, рулонные

— с дистанционным управлением.

Вы без проблем сможете подобрать решение и для дома, и для бизнеса, которое будет соответствовать поставленной задаче.

Качественные немецкие двери:

— металлические двери модели ZK;

— противопожарные гаражные двери, оснащённые специальной 4-сторонней угловой коробкой из стали с охватывающим уплотнительным профилем;

— входные стальные двери с терморазрывом, с толщиной полотна от 46 мм.

А тем, кто занимается коммерческой деятельностью, рекомендуем обратить внимание на перегрузочную технику Hörmann: Промышленные ворота, герметизаторы, шлюз-тамбуры, перегрузочные мосты, системы управления и многое другое. Разработанное и изготовленное на заводах компании оборудование обеспечит бесперебойное проведение погрузочно-разгрузочных работ и бесперебойную работу склада.

Выбирая качественные немецкие ворота и двери — выбирайте Hörmann.