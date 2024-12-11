В Новый год с Chery Tiggo T4 Pro: выигрывайте авто мечты в ТК «Мега»!

Новый год — это время чудес, тепла и, конечно, подарков для наших близких и любимых. В торговом комплексе «Мега» уже царит праздничное настроение, и мы приготовили для вас не только идеи для подарков, но и шанс начать 2025 год с ярких впечатлений!

Розыгрыш автомобиля Chery Tiggo T4 Pro

Chery Tiggo T4 Pro — это автомобиль, который изменит ваши представления о комфорте и стиле. Tiggo T4 Pro — не просто средство передвижения, а ваше новое пространство для приключений. Узнайте больше об этом автомобиле мечты на сайте: avtograd-chery.ru/models/tiggo4pro/.





Как участвовать?

● Делайте покупки в магазинах ТК «Мега» на сумму от 5000 рублей.

● До 7 января зарегистрируйте чек на стойке администратора (1-й этаж, ориентир — магазин «Л’этуаль»).

● Приходите на розыгрыш, который пройдет 7 января в 13:00 на территории комплекса, и, возможно, вы станете владельцем Tiggo T4 Pro!

В «Меге» вы найдете:

— Модную одежду и обувь,

— Товары для дома,

— Косметику, книги, технику,

— И множество других идей для идеального подарка.

Адреса ТК «Мега»:

Ул. Генерал-Лейтенанта Озерова, 17Б

Ул. Мусоргского, 10

Ул. Уральская, 18

Участвуйте, выигрывайте и начните год с исполнения желаний! Подробности на сайте: megakd.ru.

Пусть ваш Новый год будет полон радости и удачи!

Стимулирующие мероприятие. Организатор: ООО «Леон». Информацию об организаторе мероприятия, о правилах проведения, сроках, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте megakd.ru и по тел.: 303-300. Сроки с 1 ноября 2024 г. по 7 января 2025г . Не является публичной офертой. Реклама.

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