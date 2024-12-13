В ЖК «Весенний» снижены цены: успей купить квартиру мечты!

ЖК «Весенний»: цены на квартиры снижены! Цена за кв. м — от 88 000 рублей. Успей купить квартиру своей мечты!

Условия акции по телефону +7 (4012) 52-10-99

В 9-этажном жилом доме со встроенными кладовыми помещениями предусмотрены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с уютными и комфортными планировками, площадью от 35 до 104 кв. м. При строительстве используются только качественные и безопасные материалы. Во всех квартирах — автономное отопление. В подъездах будут установлены современные бесшумные лифты.





Во дворе дома проектом предусмотрена детская площадка, а также зона отдыха для взрослых и детей и, конечно же, парковочные места. В шаговой доступности имеется всё, что необходимо для полноценной жизни: детский сад, школа, магазины и супермаркеты, остановки общественного транспорта, кафе, а также автосервисы, автозаправочные станции, офисные здания, складские территории и почта.

Выбрать квартиру — www.jkvesenniy.ru

Отдел продаж: г. Калининград, ул. Ген-лейт. Озерова, 17 Б,

Тел.: +7 (4012) 52-10-99; +7 (4012) 300-009.



*С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.



