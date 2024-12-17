Подарок ждёт каждого посетителя

Друзья, приближается самый волшебный праздник в году — Новый год! Это время чудес и волшебства. Наш магазин компании Sintez39 бытовой химии от регионального производителя решил порадовать своих клиентов уникальными предложениями!

Мы запускаем специальную новогоднюю акцию «Чистота и радость в каждом уголке». В рамках акции вы сможете приобрести товары по грандиозным скидкам. Каждый посетитель получит подарок — гель для стирки белья! Мы находимся по адресу: г. Калининград, ул. Камская, д. 26, пом. ХІ.

Многие калининградцы уже используют нашу продукцию и успели оценить качество и доступность. Отдают свое предпочтение средствам SinPro и «ЧистоКласс» за экологичность и безопасность для здоровья семьи и окружающей среды.

В ассортименте — гели разной концентрации и кондиционеры для стирки, жидкое мыло различных ароматов, универсальное жидкое хозяйственное мыло, оптимальное средство для полов для любых покрытий, невероятно густое и действенное средство для посуды.

В составе продукции используются высококачественные ингредиенты, которые очищают эффективно и бережно. Средства для стирки не вызывают раздражение и полностью выполаскиваются из тканей. Производитель создаёт гипоаллергенный экопродукт. А оборудование завода отвечает стандартам качества и позволяет реализовывать товары по низкой цене. На всю продукцию выдан «Сертификат соответствия ЭКО». Не упустите возможность обновить свой арсенал чистящих средств и подготовиться к встрече Нового года с радостью и комфортом! Заходите в наш магазин и выбирайте продукты, которые сделают ваш дом чистым и уютным.

Приглашаются партнеры на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Для вас действует особое предложение.

С наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам счастья, здоровья и благополучия!

Ознакомиться с отзывами и заказать товар можно также на Ozon:
https://www.ozon.ru/highlight/podborka-tovarov-1921536/.
Срок действия акции — до 30.12.2024 г.
Справка

Sintez39 Производитель бытовой химии

г. Калининград, ул. Камская, 2б, к2
+7 (4012) 47 00 00
sintez39.ru
Вконтакте
Реклама. ООО «Мои Инструменты». ИНН 3906405636. ОГРН 1213900010510. .Калининград, ул.У.Громовой, д.40-50, помещ.1
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter