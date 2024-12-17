Подарок ждёт каждого посетителя

Друзья, приближается самый волшебный праздник в году — Новый год! Это время чудес и волшебства. Наш магазин компании Sintez39 бытовой химии от регионального производителя решил порадовать своих клиентов уникальными предложениями!

Мы запускаем специальную новогоднюю акцию «Чистота и радость в каждом уголке». В рамках акции вы сможете приобрести товары по грандиозным скидкам.Мы находимся по адресу: г. Калининград, ул. Камская, д. 26, пом. ХІ.

Многие калининградцы уже используют нашу продукцию и успели оценить качество и доступность. Отдают свое предпочтение средствам SinPro и «ЧистоКласс» за экологичность и безопасность для здоровья семьи и окружающей среды.

В ассортименте — гели разной концентрации и кондиционеры для стирки, жидкое мыло различных ароматов, универсальное жидкое хозяйственное мыло, оптимальное средство для полов для любых покрытий, невероятно густое и действенное средство для посуды.

В составе продукции используются высококачественные ингредиенты, которые очищают эффективно и бережно. Средства для стирки не вызывают раздражение и полностью выполаскиваются из тканей. Производитель создаёт гипоаллергенный экопродукт. А оборудование завода отвечает стандартам качества и позволяет реализовывать товары по низкой цене. На всю продукцию выдан «Сертификат соответствия ЭКО». Не упустите возможность обновить свой арсенал чистящих средств и подготовиться к встрече Нового года с радостью и комфортом! Заходите в наш магазин и выбирайте продукты, которые сделают ваш дом чистым и уютным.

Приглашаются партнеры на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Для вас действует особое предложение.



С наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам счастья, здоровья и благополучия!

Ознакомиться с отзывами и заказать товар можно также на Ozon:Срок действия акции — до 30.12.2024 г.