Одобрено Дедом Морозом: закупаемся к Новому году в «Светофоре»!

Сеть магазинов «Светофор» хорошо известна калининградцам, которые не любят бросать деньги на ветер и предпочитают разумный шопинг без переплат. А новый год не за горами. Презенты родным и друзьям, сладкие подарки детворе, ну и, конечно, продукты и напитки для новогоднего стола — хлопот предстоит немало, как и расходов.

Секрет суперцен «Светофора» прост и понятен: речь не идет об экономии в ущерб качеству, выгода достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала.

Вот лишь небольшой перечень продуктов и бакалеи, на которые стоит обратить внимание, планируя список покупок к новогоднему столу:

  • Масло сливочное ЗФ 72,5% 180 г БЗМЖ — 196,90 р.
  • Колбаса вареная «Классическая» ТД Коровино в/с, вес 183,90Р.
  • Кижуч ПБГ зам. 1500-690,00р.
  • Лапша крахмальная Фунчоза 400 г — 123,90Р.
  • Кукуруза сах. в зернах Кубаночка ВС 470г СТб-144,00р.
  • Ассорти (томаты, огурцы) 900гр 145,38 р.
  • Сыр Российский 50% 400 гр. БЗМЖ − 270,28 р.
  • Филейка из свинины в/к кат А 500г нарезка МК «Голубевский» — 200,68 р.
  • Вода мин газ лечебно столовая Зеленоградская 2л − 38,66 р.
  • Горошек зеленый, ГОСТ, 420 г, ж/б — 43,29 р.
  • «Панчетта» из свинины с/к 400 г нарезка МК Голубевский — 176,93 р.
  • Колбаса п/к Рубленая кат А 840 г (Останкинский МК)-339,68 р.
  • Корнишоны По Баварски маринованные «Пиканта» 700г, − 144,48 р.
  • Сыр плавленый Экомилк 45% 400 г БЗМЖ − 159,16 р.

Есть в «Светофоре» и чем порадовать детишек, впрочем, как и взрослых сладкоежек.

  • Молоко сгущ. с сах. Кореновское 0,2% 270 г Дой Пак — 61,14 р.
  • Мороженое сливочное Brosko Sport 260гр БЗМЖ — 167,04 р.
  • Печенье сахарное Обаяшки декорированные глазурью 1кг — 193,96 р.
  • Печенье Orion Choco Pie Original 30гр*18шт — 225,90Р.
  • Конфеты Jet`s с печеньем и мягкой карамелью 500гр, −132,90Р.
  • Абрикосы в легком сиропе Кубаночка 750гр — 192,82 р.
  • Ананасы в сиропе кусочки 580 мл ж/б, — 114,66 р.
  • Варенье клубничное/абрикосовое 520г ст/б — 131,68 р.
  • Вафельные рулетики со вкусом сгущенного молока 320 г — 115,17 р.
  • Конфеты микс (Ярче, Супер, БонТайм кокос) 1кг — 326,46 р.
  • КОРЖИ сдобные ванильные 0,4 кг — 104,04 р.
  • Морс Yesta брусника/земляника/ягодный 0,95 л — 66,51 р.
  • Напиток сокосодержащий Голд мультифрукт 100% 1,93л — 119,99 р.

Найдется в «Светофоре» и чем порадовать серьезных и хозяйственных взрослых. Большой аакортимент товаров для дома, бытовой химии и средства личной гигиены:

  • Чехол на 3-местный диван 210×260 см стрейч — 1714,79 р.
  • Бумага для выпечки силиконизированная (пергамент) 38 см х 25 м коричневая — 182,90 р.
  • Туалетная бумага 2сл 8рул*30м 100% целлюлоза − 160,97р.

И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре». Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами!
Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.


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+7 909 783 71 09
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