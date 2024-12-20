Главный подарок Нового года: выиграйте Chery Tiggo T4 Pro в ТК «Мега»!

Новый год — это время чудес, тепла и, конечно, подарков для наших близких и любимых. В торговом комплексе «Мега» уже царит праздничное настроение, и мы приготовили для вас не только идеальные идеи для подарков, но и шанс начать 2025 год с ярких впечатлений!

Розыгрыш автомобиля Chery Tiggo T4 Pro

Chery Tiggo T4 Pro — это автомобиль, который изменит ваши представления о комфорте и стиле. Tiggo T4 Pro — не просто средство передвижения, а ваше новое пространство для приключений. Узнайте больше об этом автомобиле мечты на сайте: avtograd-chery.ru/models/tiggo4pro/.

Как участвовать?

Делайте покупки в магазинах «Меги» на сумму от 5000 рублей.

До 7 января зарегистрируйте чек на стойке администратора (1 этаж, ориентир — магазин «Л’этуаль»).

Приходите на розыгрыш, который пройдет 7 января в 13:00 в ТЦ «Мега Центр», и, возможно, вы станете владельцем Chery Tiggo T4 Pro!

Приглашаем вас на праздничное мероприятие в ТЦ «Мега Центр» 7 января в 13:00!

Создайте незабываемое новогоднее настроение для себя и всей семьи. Вас ждет насыщенная программа, наполненная магией, музыкой и сюрпризами!





Что будет в этот день?

Рождественское настроение от Ильи Хвостова . Насладитесь любимыми песнями в живом исполнении.

Волшебное снежное шоу от Эльфа Эй . Станьте частью сказочного зимнего представления!

Мастер-класс для детей на втором этаже . Вместе с Эльфом Эй создадим светящиеся домики, наполненные магией и теплом.

Презентация новинки Tiggo 9. Воплощение нового уровня комфорта и технологических возможностей.

Иллюзионист. Захватывающее шоу с волшебными номерами!

Розыгрыш автомобиля Chery Tiggo T4 Pro. Кульминация праздника — возможно, именно вы станете счастливым обладателем нового авто!

Приходите всей семьей и начните год с радости, удачи и новых впечатлений!

Адреса ТК «Мега»:

Ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17Б

Ул. Мусоргского, 10

Ул. Уральская, 18

Участвуйте, выигрывайте и начните год с исполнения желаний! Подробности на сайте: megakd.ru.

Пусть ваш Новый год будет полон радости и удачи!

Стимулирующие мероприятие. Организатор: ООО «Леон». Информацию об организаторе мероприятия, о правилах проведения, сроках, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте megakd.ru и по тел.: 303-300. Сроки с 1 ноября 2024г по 7 января 2025г. Не является публичной офертой.

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