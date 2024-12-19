Заказывайте понравившиеся блюда на сайте и в приложении

В предстоящие новогодние праздники рекомендуем начать своё путешествие по гастрономическим традициям балтийского региона с бистро гриль-бара «Рыба Агонь», которое в 2022 году открылось на побережье Балтийского моря в Зеленоградске, а в 2023-м уже и в Калининграде. «Рыба Агонь» — это рыбное бистро в формате фаст-кэжуал, сочетание вкусной еды, доброго гостеприимства и современных решений!

Соберитесь всей семьей на Новый год, встретьтесь с друзьями на Рождество, проведите вечер со своей второй половинкой и обязательно закажите понравившиеся блюда на сайте или в приложении (18+)!

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Доставка от «Рыба Агонь» — это просто, быстро и на 100% соответствует современному ритму жизни! Вкусная еда у вас дома всего в пару кликов и даже без звонка. Облегчите себе жизнь и забудьте о готовке!

Что же стоит попробовать в преддверии праздников и в новогодние каникулы?

Праздничные сеты роллов «Рыба Агонь»

Пройти мимо точно не получится: например, сет «Обеденный»: 18 кусочков вкуснейших горячих роллов всего за 895 рублей. Или «Сет на команду», который будет отличным решением для стола на корпоративах и придётся как нельзя кстати на новогодних выходных: и не важно, что это — дружеские посиделки с друзьями или вечер в кругу семьи! Доставка от «Рыба Агонь» станет прекрасным дополнением к вечеру!

Комбо-обеды «Рыба Агонь»

Скрасьте рабочие будни! Проголодались в офисе? Или, может быть, вы фрилансер и работаете дома? Для вас 12 сытных и вкусных комбо-наборов на выбор! Всего от 435 рублей за 3 позиции в чеке: например, уха «Рыба Агонь», шаверма с курицей/запеченный чикен-ролл и морс/чай/чёрный кофе. Ну, и если вы захотите поспать до обеда на новогодних каникулах, расслабиться и полениться, вы знаете что делать! Заказывайте комбо-обед в «Рыба Агонь» и получайте удовольствие!

Топовые блюда «Рыба Агонь»

Удивят вас и ТОПовые блюда, так полюбившиеся калининградцам. Сочная шаверма с креветкой, диким лососем или классической курицей — выбор за тобой! Или, может быть, вы захотите чего-то более изысканного: норвежский сливочный суп, строганину из пеламиды или боул с тунцом? В первую очередь «Рыба Агонь» отдает предпочтение местным производителям, продуктам и ингредиентам! Главная цель бистро гриль-бара «Рыба Агонь» — дать гостям большое разнообразие качественного рыбного продукта по доступной цене!

А еще для вас: салаты, бургеры, хот-доги, онигири, десерты и многое другое!

Заказывайте и пробуйте что захотите! Убеждайтесь в качестве и мастерстве поваров! И рекомендуйте «Рыбу Агонь» друзьям!

Барное меню

Барное меню составлено так, чтобы гости насладились гармоничным сочетанием напитков и блюд. При приготовлении напитков не используются консерванты, в заготовках собственного производства только натуральные ингредиенты: авторские чаи, кофе, бабл ти, морсы собственного приготовления и многое другое!

Акции и бонусы:

При регистрации в мобильном приложении «Рыба Агонь» вы получите бонусные 300 рублей: потратить их можно при заказе от 1500 рублей. Также действует скидка 15% на самовывоз: при заказе от 1000 рублей на сайте и в мобильном приложении.

Впереди много выходных. Времени хватит на всё. И, если вы захотите подышать свежим воздухом и погулять на побережье Балтийского моря, то обязательно посетите бистро «Рыба Агонь» в Зеленоградске. Ну, а если вы решите приобрести что-то новенькое и отправитесь за покупками ТРЦ «Балтия Молл», то загляните в «Рыбу Агонь» на фуд-холле и насладитесь прекрасной кухней! Или же просто закажите доставку любимых блюд к себе домой! Что бы вы ни выбрали: отдых, шопинг или приятный ужин дома, — «Рыба Агонь» всегда будет рядом с вами!

И помните: кухня бистро гриль-бара «Рыба Агонь» регулярно обновляется, чтобы ваше путешествие по гастрономическим традициям балтийского региона никогда не заканчивалось!

Бистро гриль-бар «Рыба Агонь».