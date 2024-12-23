«Благопорт»: Тепло праздника для тех, кто особенно в нём нуждается

На днях в активити-парке «Неопорт» прошёл третий в этом году благотворительный праздник в рамках проекта «Благопорт». Это совместная инициатива парка, торгово-развлекательного центра «Балтия Молл» и благотворительного центра «Верю в чудо», направленная на поддержку детей, переживших опыт социального сиротства.

Специально для юных гостей команда «Неопорт» создала настоящую новогоднюю сказку. Ребята участвовали в увлекательных играх и квестах, наполненных волшебством и радостью. Кульминацией праздника стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравили детей и подарили каждому долгожданные подарки.


«Мы старались сделать этот день не просто ярким, а по-настоящему запоминающимся. Видеть улыбки детей — это лучшее подтверждение, что всё получилось», — отметил Юрий Находкин, председатель наблюдательного совета «Гамма Инвест Групп».

«Благопорт» продолжает объединять усилия тех, кто хочет подарить детям тепло, поддержку и веру в чудеса. Каждый праздник — это больше, чем мероприятие. Это возможность для детей почувствовать себя важными и любимыми.

«Благодарим активити-парк „Неопорт“, компанию „Гамма Инвест Групп“ и Юрия Владимировича Находкина за организацию проекта „Благопорт“: когда все наши дети собираются вместе на одном общем празднике», — София Лагутинская, директор благотворительного центра «Верю в чудо»


В 2024 году прошло три больших мероприятия в рамках проекта «Благопорт». Между благотворительным центром «Верю в чудо» и компанией «Гамма Инвест Групп» в лице Юрия Находкина и Владимира Зарина было заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве, цель которого — дальнейшая помощь детям и создание новых совместных проектов.


Справка

Неопорт Активити-парк

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