Специалисты клиники «Скандинавия» проведут отбор на операции по ОМС

10 января «Клинику Эксперт» посетит Вадим Наильевич Бикмуллин  — нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Является членом Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов, автором множества научных публикаций и активным участником Всероссийских и Международных конференций. С его 36-летним опытом вы можете быть уверены в высоком уровне профессионализма.

На консультации доктор проведет прием по следующим направлениям:

— Дегенеративные заболевания позвоночника, включая межпозвоночные грыжи, стенозы и спондилоартрозы.
— Патологии периферических нервов, такие как травмы, опухоли и сдавления.
— Опухоли спинного мозга и стойкие болевые синдромы.

В ходе приема Вадим Наильевич проведет детальный осмотр и даст рекомендации по дальнейшему лечению. Он также расскажет, как можно воспользоваться полисом ОМС для получения лечения в «Скандинавии» — одной из крупнейших клиник России. При необходимости вы сможете получить направление в Санкт-Петербург уже во время консультации.


19 января у вас будет возможность попасть на прием к Юлии Владимировне Щербаковой — опытному хирургу-гинекологу с более чем 24-летним стажем. Она имеет богатый опыт работы в оперативной гинекологии, родильных отделениях и отделениях патологии беременных, в том числе в клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.

На прием приглашаются пациенты, нуждающиеся в хирургическом лечении, включая:

— Миомы матки
— Кисты яичника
— Опущения матки и стенок влагалища
— Недержание мочи
— Эндометриоз

Чтобы ваша консультация была максимально продуктивной, рекомендуем подготовить следующие документы:

— Информацию о ранее проведенном лечении
— Результаты лабораторных и инструментальных исследований (если есть)
— УЗИ органов малого таза

По итогам консультации будет принято решение о возможности хирургического лечения по полису ОМС (бесплатно для пациента) в одной из лучших клиник Санкт-Петербурга, обладающей современным техническим оснащением.

Не упустите возможность получить консультацию опытных специалистов! Записывайтесь на прием и получите квалифицированную помощь.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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