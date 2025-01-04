Специалисты клиники «Скандинавия» проведут отбор на операции по ОМС

10 января «Клинику Эксперт» посетит Вадим Наильевич Бикмуллин — нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Является членом Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов, автором множества научных публикаций и активным участником Всероссийских и Международных конференций. С его 36-летним опытом вы можете быть уверены в высоком уровне профессионализма.
На консультации доктор проведет прием по следующим направлениям:
— Дегенеративные заболевания позвоночника, включая межпозвоночные грыжи, стенозы и спондилоартрозы.
— Патологии периферических нервов, такие как травмы, опухоли и сдавления.
— Опухоли спинного мозга и стойкие болевые синдромы.
В ходе приема Вадим Наильевич проведет детальный осмотр и даст рекомендации по дальнейшему лечению. Он также расскажет, как можно воспользоваться полисом ОМС для получения лечения в «Скандинавии» — одной из крупнейших клиник России. При необходимости вы сможете получить направление в Санкт-Петербург уже во время консультации.
19 января у вас будет возможность попасть на прием к Юлии Владимировне Щербаковой — опытному хирургу-гинекологу с более чем 24-летним стажем. Она имеет богатый опыт работы в оперативной гинекологии, родильных отделениях и отделениях патологии беременных, в том числе в клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.
На прием приглашаются пациенты, нуждающиеся в хирургическом лечении, включая:
— Миомы матки
— Кисты яичника
— Опущения матки и стенок влагалища
— Недержание мочи
— Эндометриоз
Чтобы ваша консультация была максимально продуктивной, рекомендуем подготовить следующие документы:
— Информацию о ранее проведенном лечении
— Результаты лабораторных и инструментальных исследований (если есть)
— УЗИ органов малого таза
По итогам консультации будет принято решение о возможности хирургического лечения по полису ОМС (бесплатно для пациента) в одной из лучших клиник Санкт-Петербурга, обладающей современным техническим оснащением.
Не упустите возможность получить консультацию опытных специалистов! Записывайтесь на прием и получите квалифицированную помощь.
Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА