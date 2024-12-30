Парк аттракционов «Юность» подарит калининградцам веселье на новогодние каникулы

Новогодние каникулы в парке аттракционов «Юность». Зарядись хорошим настроением и отдыхом на свежем воздухе!

В парке «Юность» круглый год работают:

— детские, семейные, экстремальные аттракционы;

— картинг, зеркальный лабиринт, перевернутый дом, пневматические тиры.

Посетите крытый каток и яркий фестиваль фонарей «Монстры на каникулах!»

А погреться и вкусно поесть можно в семейном ресторане «Эй, Джованни!».

И обязательно посмотрите на зимний город с высоты птичьего полета с колеса обозрения высотой 45 метров!

Парк аттракционов «Юность» открыт каждый день*, кроме 31 декабря.

Калининград, ул. Тельмана, 3

+7 (981) 456-76-75

park-unost.ru

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