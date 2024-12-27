Искренней любви и счастья: Максим Ченгаев поздравляет с Новым годом

Дорогие калининградцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть эти чудесные праздники подарят вам незабываемые эмоции и уютные встречи с близкими и друзьями! Мира и благополучия вам и вашим семьям! Дарите радость и положительные эмоции друг другу! Будьте счастливы! Пусть Новый год будет полон новых знакомств, блестящих успехов и замечательных событий!

Цените себя и своих близких! Любите и будьте любимы! Пусть все 365 дней вам улыбается удача! Пусть ваш дом наполнится мечтами, сказками и чудесами так же, как наполняются любовью дома жителей коттеджного поселка «Гурьевская слобода»!

«Гурьевская слобода» — коттеджный посёлок комфорт-класса в одном из самых экологически чистых районов Калининградской области — Гурьевском. Проект создавался таким, чтобы учесть все возможные нюансы, важные для проживания в собственном доме. Это не только высокое качество материалов и все коммуникации, это и функциональность планировок, комфорт и эргономичность в эксплуатации, безопасность окружающей среды.

Когда мы только начинали строительство, мы были полны решимости создать место, где люди были бы по-настоящему счастливы, где царила бы гармония и легкость! И вот с уверенностью заявляю — у нас получилось! А дальше — больше! Больше взаимоуважения! Больше взаимопонимания! И больше простого человеческого счастья!

Еще раз с наступающим Новым годом и Рождеством, мои дорогие калининградцы! Всего вам самого хорошего, светлого и доброго! Берегите себя и своих близких!

С большой любовью, ваш Максим Ченгаев и команда коттеджного посёлка «Гурьевская слобода»!

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