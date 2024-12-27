На смотровой площадке Приморского карьера пройдут Новогодние гуляния

Смотровая Приморского карьера станет самой западной точкой страны, где пройдут уличные Новогодние гуляния. Хоровод веселья и волшебства закружится 5 января ровно в 11 часов. Вход на один из главных туристических объектов Калининградской области в этот день свободный для жителей Янтарного и детей.

Семейный праздник 5 января стартует в 11.00 и продлится до 17 часов. Дети и взрослые смогут поучаствовать в шоу Рождественского волшебства, расписать на мастер-классе новогоднюю игрушку, поиграть в русский хоккей и превратиться в одного из любимых сказочных персонажей. Насыщенная, веселая и полезная программа для всей семьи каждый час предложит что-то новенькое и, конечно же, не обойдется без новогодних лакомств, Деда Мороза и Снегурочки.

В 12, 14 и 16 часов будут организованы экскурсии по основным локациям туристического комплекса, включая динопарк с фигурами древних рептилий в натуральную величину. Гости своими глазами увидят крупнейший в мире открытый янтарный карьер размером 1,5 км на 1,5 км. Об особенностях добычи и обработки балтийского золота расскажут профессиональные гиды.

В день Новогодних гуляний Янтарный комбинат дарит бесплатный вход на туристический комплекс «Смотровая площадка Приморского карьера» всем детям до 16 лет и жителям Янтарного городского округа (по прописке). Для взрослых гостей стоимость посещения снижена более чем вдвое и обойдется всего в 400 рублей.

Подробную информацию о том, как устроить себе познавательный и веселый праздник, можно узнать по телефону +7 (4012) 310 852. Информация о режиме работы туристических объектов в период новогодних каникул доступна на сайте комбината.

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