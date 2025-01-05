«Планета Спорт»: врываемся в Новый год с грандиозными скидками!

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Акция действительна с 01.01.2025 по 12.01.2025. Акция действительна во всех точках сети «Планета Спорт», в том числе и в интернет-магазине.

Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями.

Бонусы при покупке не используются, но накопления идут.

Велосипеды, на которых скидка от 40%, отпускаются в коробке. Сборка оплачивается отдельно, 490 руб.

Удачных покупок!

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