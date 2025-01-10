Построй перспективную карьеру, стань специалистом по кибербезопасности

24 января отмечается Международный день защиты персональных данных. В современном мире, где большая часть нашей жизни проходит онлайн, киберугрозы становятся всё серьёзнее.
Каждый день мы совершаем покупки, общаемся в социальных сетях и пользуемся онлайн-банкингом, оставляя цифровые следы. Все эти данные могут стать мишенью для хакеров, если не соблюдать базовые правила безопасности.
По данным экспертов, только за прошлый год в России зафиксировано более 2,8 миллиона случаев утечек данных. Это не просто цифры — это риски для каждого из нас.
Как защитить свои данные? 5 практических советов
- Создавайте сложные пароли.
Используйте комбинации из букв, цифр и специальных символов. Например, вместо «пароль123» попробуйте «P@r0l3!2024».
- Включайте двухфакторную аутентификацию.
Установите её в Gmail, ВКонтакте, чтобы добавить дополнительный уровень защиты вашим аккаунтам.
- Осторожнее с публичным Wi-Fi.
Никогда не вводите пароли или данные карт в открытых сетях. Лучше используйте VPN для безопасности.
- Проверяйте ссылки.
Если видите подозрительное письмо или сообщение, не спешите переходить по ссылке. Это может быть попытка фишинга.
- Обновляйте программы.
Регулярные обновления устраняют уязвимости, которые могут использовать злоумышленники.
Кибербезопасность — профессия, которая всегда в тренде
Внедрение этих правил поможет вам защитить свои данные в повседневной жизни. Однако безопасность в цифровом мире требует профессионалов, которые стоят на страже информации не только пользователей, но и крупных компаний.
В эпоху цифровизации компании сталкиваются с растущими угрозами. Кибератаки могут привести к потере миллионов рублей, поэтому специалисты, которые умеют защищать данные, — настоящая находка. По прогнозам рынок труда будет испытывать дефицит таких профессионалов ещё как минимум 5 лет.
Киберспециалисты защищают системы от взлома, тестируют на уязвимости и создают стратегии безопасности. Это профессия с высоким уровнем зарплат и возможностью работать в самых разных компаниях: от IT-гигантов до банков.
Как сделать первый шаг к профессии?
Если вы хотите связать своё будущее с IT, профессия специалиста по кибербезопасности — один из самых перспективных вариантов.
В IT-колледже TOP мы готовим специалистов, которые сразу получают востребованные знания и навыки:
● выявление и устранение уязвимостей;
● восстановление данных после атак;
● тестирование систем на проникновение.
Наша программа обучения разработана совместно с ведущими IT-компаниями, чтобы вы были готовы к реальной работе уже на этапе обучения.
Познакомьтесь с профессией на Дне открытых дверей!
Если вы хотите узнать больше о том, как стать специалистом по кибербезопасности, мы приглашаем вас на День открытых дверей в IT-колледж TOP.
Вы сможете:
● задать вопросы преподавателям — действующим экспертам в IT;
● узнать о карьерных перспективах и стажировках для студентов.
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