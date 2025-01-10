Построй перспективную карьеру, стань специалистом по кибербезопасности

24 января отмечается Международный день защиты персональных данных. В современном мире, где большая часть нашей жизни проходит онлайн, киберугрозы становятся всё серьёзнее.

Каждый день мы совершаем покупки, общаемся в социальных сетях и пользуемся онлайн-банкингом, оставляя цифровые следы. Все эти данные могут стать мишенью для хакеров, если не соблюдать базовые правила безопасности.

По данным экспертов, только за прошлый год в России зафиксировано более 2,8 миллиона случаев утечек данных. Это не просто цифры — это риски для каждого из нас.







Как защитить свои данные? 5 практических советов

Создавайте сложные пароли.

Используйте комбинации из букв, цифр и специальных символов. Например, вместо «пароль123» попробуйте «P@r0l3!2024».

Включайте двухфакторную аутентификацию.

Установите её в Gmail, ВКонтакте, чтобы добавить дополнительный уровень защиты вашим аккаунтам.

Осторожнее с публичным Wi-Fi.

Никогда не вводите пароли или данные карт в открытых сетях. Лучше используйте VPN для безопасности.

Проверяйте ссылки.

Если видите подозрительное письмо или сообщение, не спешите переходить по ссылке. Это может быть попытка фишинга.

Обновляйте программы.

Регулярные обновления устраняют уязвимости, которые могут использовать злоумышленники.



Кибербезопасность — профессия, которая всегда в тренде

Внедрение этих правил поможет вам защитить свои данные в повседневной жизни. Однако безопасность в цифровом мире требует профессионалов, которые стоят на страже информации не только пользователей, но и крупных компаний.

В эпоху цифровизации компании сталкиваются с растущими угрозами. Кибератаки могут привести к потере миллионов рублей, поэтому специалисты, которые умеют защищать данные, — настоящая находка. По прогнозам рынок труда будет испытывать дефицит таких профессионалов ещё как минимум 5 лет.

Киберспециалисты защищают системы от взлома, тестируют на уязвимости и создают стратегии безопасности. Это профессия с высоким уровнем зарплат и возможностью работать в самых разных компаниях: от IT-гигантов до банков.







Как сделать первый шаг к профессии?

Если вы хотите связать своё будущее с IT, профессия специалиста по кибербезопасности — один из самых перспективных вариантов.

В IT-колледже TOP мы готовим специалистов, которые сразу получают востребованные знания и навыки:

● работа с системами защиты информации;

● выявление и устранение уязвимостей;

● восстановление данных после атак;

● тестирование систем на проникновение.

Наша программа обучения разработана совместно с ведущими IT-компаниями, чтобы вы были готовы к реальной работе уже на этапе обучения.

Познакомьтесь с профессией на Дне открытых дверей!

Если вы хотите узнать больше о том, как стать специалистом по кибербезопасности, мы приглашаем вас на День открытых дверей в IT-колледж TOP.

Вы сможете:

● познакомиться с нашей программой обучения;

● задать вопросы преподавателям — действующим экспертам в IT;

● узнать о карьерных перспективах и стажировках для студентов.

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