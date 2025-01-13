Избавьтесь от боли: инновационные методы лечения вернут вам радость жизни!

Если вы испытываете хронические боли в спине, шее или головне боли, это существенно ухудшает качество вашей жизни. Не стоит игнорировать эти симптомы, так как они могут быть признаком серьезных заболеваний, таких как грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз или другие неврологические расстройства. Важно обратиться к специалисту, который сможет выявить причину ваших страданий и предложить эффективное лечение.

22 января в «Клинике Эксперт» по адресу Букетная, 2, пройдет прием ведущего московского невролога и нейрохирурга Валерия Николаевича Нагорного. Он является членом Североамериканской Ассоциации Лечения Боли и международным экспертом в этой области. Специализация доктора Нагорного включает проведение малоинвазивных эндоскопических нейрохирургических манипуляций, инъекционное и денервационное лечение болевых синдромов.

Опыт Валерия Нагорного позволяет ему выполнять сложные манипуляции, так как он прошел исследовательскую программу по проблемам боли в университете Duke в США и освоил высокотехнологические методы лечения боли. Его консультация может стать первым шагом к избавлению от мучительных болей в спине, остеохондрозе, миозите и проблемах с межпозвонковыми дисками.

Одним из ключевых преимуществ обращения к доктору Нагорному является возможность проведения манипуляций в день обращения, если есть соответствующие показания. Он предлагает различные методы лечения, включая медикаментозные блокады и радиочастотную денервацию фасеточных суставов. Эта процедура является малоинвазивной и не требует госпитализации, что позволяет пациентам быстро вернуться к привычному образу жизни.

Показания для проведения радиочастотной денервации включают:

— Боль в спине

— Боль в шейном отделе позвоночника

— Боль в грудном отделе позвоночника

— Невралгия затылочного нерва

— Головные боли

Преимущества данного метода лечения очевидны. Во-первых, он способствует облегчению болевого синдрома, что позволяет пациентам значительно улучшить качество жизни. Во-вторых, благодаря этому методу возможно уменьшение дозы или полное прекращение приема обезболивающих средств. Быстрое восстановление после процедуры и отсутствие необходимости в хирургическом вмешательстве делают радиочастотную денервацию привлекательным вариантом для многих пациентов.

Не позволяйте боли управлять вашей жизнью. Запишитесь на консультацию к Валерию Николаевичу Нагорному и получите возможность избавиться от болей в спине, шее и головных болей. Ваше здоровье — это ваш выбор, и мы готовы помочь вам на этом пути!

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