«Планета Спорт»: скидки 40% на всю одежду и обувь бренда PUMA!

Скидки 40% на всю одежду и обувь бренда PUMA! Известный стильный спортивный бренд с характером дикой кошки!
У вас есть только 10 дней, чтобы успеть получить удовольствие от покупки подлинной одежды и обуви PUMA #вместе_с_планетой!
C 10 по 19 января на всю одежду и обувь PUMA скидка −40%!
Спеши за PUMA #FOREVERFASTER
Выбрать одежду и обувь PUMA
⠀
PUMA представлена в двух магазинах:
— Советский проспект, 39д
— ул. А. Невского, 7-9
И в интернет-магазине planetasport.ru.
Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями.
Больше акций и новостей у нас в ВК и TG: @planetasportplus
Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
planetasport.ru
+7 (4012) 388-897
Доставка ваших заказов!