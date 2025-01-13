«Планета Спорт»: скидки 40% на всю одежду и обувь бренда PUMA!

Скидки 40% на всю одежду и обувь бренда PUMA! Известный стильный спортивный бренд с характером дикой кошки!

У вас есть только 10 дней, чтобы успеть получить удовольствие от покупки подлинной одежды и обуви PUMA #вместе_с_планетой!

C 10 по 19 января на всю одежду и обувь PUMA скидка −40%!

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PUMA представлена в двух магазинах:

— Советский проспект, 39д

— ул. А. Невского, 7-9

И в интернет-магазине planetasport.ru.

Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями.

Больше акций и новостей у нас в ВК и TG: @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»

planetasport.ru

+7 (4012) 388-897

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