Новые жилые кварталы Гурьевска получили быстрый интернет

«МегаФон» улучшил качество связи и ускорил мобильный интернет до 80 Мбит/с для жителей южных новостроек Гурьевска. Специалисты компании провели модернизацию базовых станций в городе.

Инженеры оператора запустили дополнительный высокочастотный слой сети на базовых станциях в районе жилых комплексов «Новая резиденция» и «Гурьевский». После проведенных работ зона покрытия сетью LTE выросла более чем на 15%, а увеличенная емкость сети позволяет большему количеству жителей микрорайона одновременно выходить в интернет на высокой скорости в любое время, в том числе и в часы пиковых нагрузок.

Также обновленное телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE, с помощью которой можно одновременно совершать звонки и скачивать файлы, искать информацию в браузере или общаться в мессенджерах, а голос в VoLTE звучит четче, имеет более насыщенный тембр и окрас, без примеси посторонних звуков.


«Сегодня Гурьевск активно развивается: строятся новые жилые комплексы, появляются новые социальные и торговые учреждения, облагораживаются рекреационные зоны. В свою очередь мы модернизируем нашу инфраструктуру в Гурьевске, например в районе Пражского бульвара. Решение по обновлению сети было принято, чтобы оперативно нарастить скорость интернета в локации, где ведется активная жилищная застройка и растет количество абонентов, чтобы даже в часы пиковых нагрузок пользовали могли выходить в интернет на комфортной скорости», – прокомментировал улучшения на сети директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.
Спрос на высокие скорости интернета в Гурьевске подтверждает и увеличившийся объем передачи данных. В 2024 году пользовательский трафик вырос на 40%, и превысил 960 ТБ. Такого объема информации хватит, чтобы каждый житель Гурьевского района в течение 10 часов непрерывно слушал музыкальные треки популярных исполнителей.
Справка

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Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
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8 800 550 05 00
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