«Планета Спорт»: скидки 40% на всю одежду и обувь бренда Nike!

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— Советский проспект, 39д
— ул. А. Невского, 7–9
И в интернет-магазине planetasport.ru
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Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями.
С уважением,
сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
Работает интернет-магазин: planetasport.ru
+7 (4012) 388-897