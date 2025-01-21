«Планета Спорт»: скидки 40% на всю одежду и обувь бренда Nike!

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Не упустите шанс приобрести качественные, оригинальные и стильные вещи по приятным ценам.

Nike представлен в двух магазинах:

— Советский проспект, 39д

— ул. А. Невского, 7–9

И в интернет-магазине planetasport.ru

Больше акций и новостей у нас в ВК и Tелеграм: @planetasportplus

Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями.

С уважением,

сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»

Работает интернет-магазин: planetasport.ru

+7 (4012) 388-897