«Планета Спорт»: скидки 40% на всю одежду и обувь бренда Nike!

Внимание всем поклонникам стиля и спорта! Только сейчас у вас есть отличная возможность обновить свой гардероб с легендарным брендом Nike!

С 17 по 31 января скидки 40% на всю одежду и обувь Nike!

Будь готов к новым свершениям и ярким моментам в жизни. Независимо от того, тренируетесь ли вы в зале, бегаете по утрам или просто гуляете по городу, Nike всегда с вами.

Выбрать одежду и обувь Nike

Не упустите шанс приобрести качественные, оригинальные и стильные вещи по приятным ценам.

Nike представлен в двух магазинах:

— Советский проспект, 39д
— ул. А. Невского, 7–9

И в интернет-магазине planetasport.ru

Больше акций и новостей у нас в ВК и Tелеграм: @planetasportplus

Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями.

С уважением,
сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
Работает интернет-магазин: planetasport.ru
+7 (4012) 388-897

Справка

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
planetasport.ru

Планета Спорт интернет-магазин спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
planetasport.ru
Все филиалы
Реклама. ООО «Планета Спорт-Опт», ОГРН 1123926079694
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter