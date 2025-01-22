«МегаФон» усилил сигнал на побережье Калининградской области

Более десяти тысяч жителей Зеленоградского района Калининградской области получили доступ к стабильному мобильному сигналу и интернету на максимальной скорости до 100 Мбит⁄с. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и модернизировали существующие в 14 поселках района.

Работы по улучшению качества сигнала сотовой связи провели в таких поселках, как Аральское, Романово, Заостровье, Зеленый Гай, Красноторовка, Куликово, Кумачево, Лесенково, Мельниково, Морское, Муромское, Переславское, Филино и Холмогоровка.

Специалисты оператора построили новые базовые станции и оснастили существующие объекты связи дополнительным высокочастотным слоем. После завершения работ обновленная сеть гарантирует жителям уверенное покрытие и работу мобильной сети даже в период повышенных нагрузок. В результате скорость загрузки данных в поселках Зеленоградского района в пике достигла 100 Мбит⁄с. Для примера — такой показатель позволяет скачать фильм размером 5 ГБ за десять минут.

«Зеленоградский район ежегодно привлекает туристов со всей страны. Например, в 2024 году, по нашим данным, погулять по Куршской косе, посетить прусский замок и полюбоваться Балтийским морем приехали жители 85 регионов страны. Чтобы наша сеть работала штатно, и мы могли гарантировать качество цифровых услуг для всех абонентов, наши специалисты ведут постоянную работу по развитию телеком-инфраструктуры в регионе. Так, в прошлом году силами „МегаФона“ было построено и модернизировано более 160 объектов связи в Калининградской области», — прокомментировал улучшения на сети директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Абоненты в Зеленоградском районе уже оценили улучшения в работе сети. Например, на 20% выросла доля звонков по технологии VoLTE. Она даёт возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.

Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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