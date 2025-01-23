Градостроительный совет одобрил проект гостиницы в Отрадном

21 января на заседании областного градосовета был рассмотрен и единогласно одобрен проект гостиницы в поселке Отрадное. В планах застройщика сделать эту гостиницу пятизвездочным объектом размещения.

Отрадное является климатическим и бальнеогрязевым курортом. Здесь расположено несколько гостиниц, домов отдыха и санаториев. Представленный проект также ориентирован на оздоровительное направление.

Гостиница расположена в живописном лесном массиве посёлка, который находится вблизи Светлогорска. На двух цокольных этажах разместят спа с бассейном и видом на лесопарк. На первом обустроят ресторан и конференц-зал, выше — 125 номеров.

Особое внимание уделено материалам постройки — это натуральные камень, выбеленное дерево и черепица. Контрастность и современность архитектурному облику придает сталь кортен. Все архитектурные решения гармонично вписываются в окружающую природу и создают атмосферу спокойствия.

«Основным композиционным узлом при подъезде к этой территории мы выбрали два асимметричных фронтона, пересекающихся между собой, с фронтальной группой, козырьком. <...> В целом мы используем четыре материала — все они природные: традиционная оранжевая черепица, выбеленное дерево под берёзу, кортен, и с обратной стороны добавляем традиционный местный камень на цокольную часть. И, естественно, максимум стекла, чтобы отдыхающие были более интегрированы в обстановку зелени, отдыха и так далее. В каких-то местах мы добавляем декоративные решётки, которым дан оттенок кортена, сочетающийся с корой деревьев», — рассказал архитектор Александр Башин, презентуя проект гостиницы.
Современные линии, выбеленные деревянные панели фасадов в сочетании с натуральной черепицей придают зданию уютный вид. Использование керамической черепицы в кровле, помимо эстетического восприятия, по словам архитекторов, обеспечивает надежную защиту от атмосферных воздействий.

           

Характерной особенностью гостиницы является остекление, которого здесь действительно много: панорамные окна, витрины, балконные ограждения. Это придает определенную легкость зданию: стекла активно отражают окружающую среду, лес. Таким образом, через отражение природа «проникает» в объект, сливаясь с ним и делая здание практически невесомым.

   

Спа с бассейном является важной частью концепции гостиницы. Просторное помещение с панорамным остеклением открывает захватывающий вид на окружающий лес. Бассейн, организованный в общедоступном пространстве, является главной активной зоной. В спа также предусмотрены зоны с сауной, парной и локациями для релаксации, где гости могут насладиться процедурами восстановления и оздоровления. На этом же этаже расположится и фитнес-зал.

 
 

Презентуя проект, архитектурное бюро «АрхпроектГрупп» акцентировало внимание на входной зоне объекта. Пригласительная входная группа гостиницы оформлена таким образом, чтобы сразу погрузить посетителей в атмосферу спокойствия и умиротворения. Высокие окна «в два света» позволяют проникать естественному освещению в просторное лобби, где находятся рецепция и зоны для отдыха.

Территория гостиницы сможет использоваться также и в качестве места для деловых встреч. Конференц-зал, оборудованный современными технологиями, станет отличной площадкой для проведения бизнес-мероприятий. Этот зал также предусматривает панорамные окна, что позволит участникам во время пауз наслаждаться видами природы.

 Для гостей и постояльцев гостиницы будет работать ресторан, расположенный на первом этаже, с видом на лес.     

 Застройщиком гостиницы выступает компания «КалининградСтройИнвест». В копилке холдинга, который в прошлом году впервые вышел на приморское направление, семь объектов на побережье, в том числе несколько гостиниц и апартаментов.

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