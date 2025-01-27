Где обслуживать свой Lexus?

Семен Дмитриевич угрюмо взглянул на дверь и придвинул к себе небольшую белую чашку. Андрей опаздывал, как всегда. Обычно отсутствие пунктуальности у друга не раздражало Семена Дмитриевича. Но сегодня день не задался. За завтраком жена сообщила, что ее RX требуется очередное ТО. Семен Дмитриевич пообещал записать автомобиль в сервис, куда она ездила последний раз. В ответ супруга разразилась длинной тирадой, суть которой сводилась к тому, что там работают одни халтурщики, а руководят ими другие обманщики. Что слушать ее там не желают, и пока он, Семен Дмитриевич, лично не приехал, никто с автомобилем работать не собирался. В общем, туда она больше ни ногой. Пусть Семен Дмитриевич ищет другое место, с заботой и вниманием как у дилера. Где он теперь, этот дилер? Куда ехать в этот раз?

— Я смотрю, тебя прилично загрузило! — раздался радостный голос за спиной, скрипнул стул, и Андрей бросил проходящей мимо официантке: — Девушка, принесите мне то же самое. Что, таможня добро не дает?

— Ты давно на своем «Лексусе» ТО делал? — неожиданно для себя спросил Семен Дмитриевич.

— Да с месяц назад.

— А где?

— Так у Романа. Ты же знаешь, после той истории... я не экспериментирую. Езжу только в Lexus. Меня даже девочки на звонке уже знают.

— Да-да, знаю. Так ездил-то куда?

— В смысле? Я же говорю, на ТО ездил, девочки меня узнают...

— В каком смысле, где тебя девочки узнают? — Семен Дмитриевич снова почувствовал раздражение.

— У дилера. В Lexus на Московском! — удивился Андрей.

— Так какой он дилер? «Тойота» же ушла из России. Вот теперь голова болит, где ТО проходить.

— Самый настоящий, официальный дилер. Как был, так и остался. Масло оригинальное и запчасти «Тойота» везет. Я тоже сомневался, попросил показать. Меня на склад провели — все коробки оригинальные и бочки тойотовские.

— Так Роман — это тот самый Роман? Он все еще там работает?

— Я тебе об этом и говорю. И Миша, который о твоем LX заботился, на месте.

— О, звоню! Блин, я же телефон махнул. Есть номер?







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