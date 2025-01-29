Скажи «нет» боли: революционные методы лечения для твоего комфорта!

Боль — это ощущение, возникающее в результате воздействия внутренних факторов, связанных с нарушениями в организме, чаще всего функционального характера. При попытке двигаться, вставать с кровати или садиться на стул многие из нас сталкиваются с дискомфортом. Если боль не устраняется, это может существенно негативно сказаться на физическом и психоэмоциональном состоянии человека.

Существует множество способов борьбы с болью, которые можно условно разделить на два типа: эволюционные и революционные. Эволюционные методы предполагают постепенное избавление от боли с помощью комплекса процедур и медикаментов, в то время как революционные методы позволяют достичь быстрого результата.

Одним из таких эффективных методов является лечебная блокада. Этот проверенный временем подход позволяет быстро облегчить страдания пациента. Суть процедуры заключается во введении лекарственного препарата непосредственно в область, где локализована боль. Это значительно улучшает общее состояние пациента как физически, так и эмоционально. Важно отметить, что такую процедуру должен выполнять только опытный нейрохирург, который хорошо разбирается в анатомии человеческого тела.

11 и 25 февраля в «Клинике Эксперт» состоится приём известного московского врача-нейрохирурга Валерия Николаевича Нагорного. 17 лет опыта работы в ведущих клиниках Москвы, проходил обучение и стажировку в лучших клиниках США и Европы.

Специалист поможет пациентам избавиться от боли в спине, головных болей, остеохондроза, миозите, проблемах с межпозвонковыми дисками. Специализация доктора Нагорного включает проведение малоинвазивных эндоскопических нейрохирургических манипуляций, инъекционное и денервационное лечение болевых синдромов.

Запишитесь на приём к опытному нейрохирургу Валерию Нагорному в «Клинике Эксперт». Не упустите шанс вернуть себе свободу движений!

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
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+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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