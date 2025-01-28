Шесть моделей за раз: испытай CHERY на специальной трассе «Большого тест-драйва»

2 февраля с 11:00 до 18:00 на верхней парковке ТРЦ «Балтия Молл» состоится «Большой тест-драйв» (16+) от официального дилера CHERY в Калининградской области. Это ваш шанс вживую оценить популярные и новые модели CHERY, почувствовать их мощь, комфорт и инновации.

Являетесь ли вы опытным водителем или только планируете покупку автомобиля, «Большой тест-драйв» станет для вас незабываемым опытом. Мы предлагаем протестировать несколько моделей CHERY, которые зарекомендовали себя как надежные, стильные и функциональные автомобили.





Специально для «Большого тест-драйва» около «верхней парковки» ТРЦ «Балтия Молл» будет создана трасса с бездорожьем. Вы сможете проверить возможности полноприводных автомобилей CHERY в сложных условиях, таких как крутые подъемы, неровные участки и повороты. Это хорошая возможность убедиться в том, что автомобили справляются с реальными вызовами и дарят водителю чувство уверенности на любой дороге. Для тех, кто предпочитает комфорт и плавность городской езды, мы также подготовили маршруты, где можно ощутить легкость управления, динамику и технологичность моделей CHERY. Протестируйте автомобили и почувствуйте разницу!

Во время «Большого тест-драйва» вы можете проверить в условиях, приближенных к реальности бездорожья, полноприводные новинки — CHERY Tiggo 9, CHERY Tiggo 8 Pro Max, CHERY Tiggo 7 Pro Max AWD. Те, кто предпочитает комфорт городских дорог, смогут опробовать CHERY Tiggo 7 Pro Max FWD, CHERY Tiggo 4, Arrizo 8

Новая модель CHERY Tiggo 9 — премиальный семиместный полноприводный кроссовер с увеличенным объемом полезного пространства. Автомобиль имеет компоновку сидений 2+3+2. При сложенных сидениях (они имеют электропривод складывания) можно удобно расположится для сна при длительных путешествиях, либо перевозить крупногабаритные вещи. Массажные сиденья обеспечивают персонализированный и детальный массаж как для водителя, так и для переднего пассажира. Многочисленные ассистенты вождения сделают поездку безопасной и легкой, будь то город или сложные загородные маршруты. Автомобиль подойдет как для семейных путешествий, так и для поездок с друзьями.

CHERY Tiggo 8 Pro Max — просторный семиместный полноприводный кроссовер для больших семей и любителей приключений. Автомобиль оснащен дополнительным оборудованием, которое выводит модель на новый уровень комфорта бизнес-класса: проекционный дисплей, телематика CHERY Connect, встроенный видеорегистратор, аудиосистема SONY, круговой обзор в формате 540°. Полный привод и мощный двигатель обеспечат уверенность на разных покрытиях, а просторный салон с современными мультимедиасистемами подарит удовольствие и комфорт пассажирам.

CHERY Tiggo 7 Pro Max — стильный кроссовер, который сочетает практичность, увеличенное пространство салона и богатую комплектацию. CHERY Tiggo 7 Pro Max AWD в полноприводной версии обеспечивает стабильность вождения даже в сложных дорожных условиях. Разработчики модели постарались сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно в любой ситуации.

Если вы ищете компактный и функциональный автомобиль, обратите внимание на обновленный CHERY Tiggo 4. Автомобиль ориентирован в первую очередь на мобильных городских жителей, которые идут в ногу со временем, ведут активный образ жизни, ценят комфорт и свободу, а также умеют делать рациональный выбор в соотношении цена/качество. Смарт-кроссовер удивит вас богатством функционала. Электронные помощники, мультимедиа-система и стильный дизайн делают CHERY Tiggo 4 хорошим выбором для городской жизни. Он компактный, маневренный и готов стать вашим верным спутником.

Седан бизнес-класса Arrizo 8 — элегантный автомобиль с дерзким характером, сочетает комфорт, динамику и новые технологии. Мягкий ход, просторный салон и современные решения превращают каждую поездку в удовольствие. Если вы ищете автомобиль, который подчеркнет ваш статус, Arrizo 8 — ваш выбор.

CHERY — это бренд с 19-летней историей в России, который стал одним из первых китайских производителей, завоевавшим доверие и любовь автовладельцев по всей стране. Современные технологии, надежность и стильный дизайн делают автомобили CHERY отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт!

Приходите 2 февраля на верхнюю парковку ТРЦ «Балтия Молл» с 11:00 до 18:00! Ждем вас на «Большом тест-драйве»! (16+). Заявки: online.avtograd-chery.ru/.