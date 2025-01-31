В феврале в «Клинике Эксперт» пройдут приёмы приглашенных специалистов

Многие люди страдают от хронических болей и заболеваний, которые негативно сказываются на их качестве жизни. Часто они не знают, к кому обратиться за помощью, или боятся, что лечение будет долгим и дорогостоящим. «Клиника Эксперт» поможет найти решение!

13 и 14 февраля в «Клинике Эксперт» проведёт приём Вадим Наильевич Бикмуллин, нейрохирург, кандидат медицинских наук с 36-летним опытом. Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов, автор множества научных публикаций, Вадим Наильевич — это тот специалист, которому вы можете доверить свое здоровье.

На консультации он поможет вам справиться с проблемами, которые могут мучить вас годами:

Дегенеративные заболевания позвоночника, включая межпозвоночные грыжи и спондилоартрозы.

Патологии периферических нервов, такие как травмы и опухоли.

Опухоли спинного мозга и стойкие болевые синдромы.

Каждая консультация — это шанс на новую жизнь! Вадим Наильевич проведет детальный осмотр, даст рекомендации по лечению и расскажет, как воспользоваться полисом ОМС для получения качественной медицинской помощи в клинике «Скандинавия» — одной из крупнейших клиник России. Если потребуется, вы сможете получить направление в Санкт-Петербург прямо во время приёма.





А 16 февраля у вас также будет возможность попасть на приём к Юлии Владимировне Щербаковой — опытному хирургу-гинекологу с более чем 24-летним стажем. Если вы сталкиваетесь с такими проблемами, как миомы матки, кисты яичника, опущение матки и стенок влагалища, недержание мочи или эндометриоз, это ваш шанс получить квалифицированную помощь!

Данная консультация поможет вам разобраться с вашими гинекологическими заболеваниями и определить возможность хирургического лечения по полису ОМС в одной из лучших клиник Санкт-Петербурга.

Для того чтобы принять решение о дальнейшей тактике лечения, просим вас по возможности подготовить следующую медицинскую документацию:

• сведения о ранее проведенном лечении

• результаты лабораторных и инструментальных исследований (при наличии)

• УЗИ органов малого таза

Не ждите, пока боль станет невыносимой! Запишитесь на консультацию к нашим специалистам прямо сейчас и начните путь к здоровью и качественной жизни!

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники

— в группе ВКонтакте

— в Телеграм-канале

Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА