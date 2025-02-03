«Латерра Авто» устраивает большой праздник для детей и дарит смартфон

Конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты» от автоцентра «Латерра Авто»

Приглашаем всех юных мечтателей до 12 лет принять участие в нашем конкурсе «Автомобиль мечты», где каждый ребенок может представить свое видение идеального транспортного средства! Авторы лучших рисунков получат памятные и полезные подарки от «Латерра Авто».

Награждение победителей состоится 2 марта 2025 года по адресу:

г. Калининград, ул. Крымская, д. 14.

Условия участия

Нарисуйте свою машину мечты. Это может быть любой автомобиль, о котором вы мечтаете или хотите создать. Проявите фантазию и творчество!

Рисунок должен быть на листе формата А4. На обратной стороне необходимо указать имя и возраст ребенка, контактные данные родителя (телефон и e-mail), а также название вашего автомобиля.

Готовый рисунок нужно принести до 28 февраля по адресу: г. Калининград, ул. Крымская, д. 14 (режим работы с 9:00 до 21:00 ежедневно без перерывов и выходных).

Принимаются работы детей до 12 лет.







Призы

Для победителей конкурса предусмотрены следующие подарки:

iPhone 16 128 GB — главный приз для автора лучшего рисунка. Этот современный смартфон станет отличным помощником.

Apple Watch S10 — стильный и функциональный гаджет.

Apple AirPods 4 — высококачественные беспроводные наушники для третьего победителя.

Розыгрыш для родителей

Кроме того, для родителей участников конкурса мы подготовили специальный сюрприз — сертификаты на покупку автомобиля в «Латерра Авто» номиналом от 1 000 до 100 000 рублей. Это отличная возможность обновить семейный автопарк или сделать первый шаг к покупке нового автомобиля.

Срок подачи работ

Работы принимаются до 28 февраля 2025 года. Итоги конкурса будут подведены 2 марта 2025 года с 14:00 до 16:00 на открытии автоцентра «Латерра Авто».

Не упустите шанс выиграть ценные призы и подарить своим детям незабываемый опыт участия в творческом конкурсе! Ждем ваши работы и желаем всем удачи!

Все подробности на сайте moreautogroup.ru

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