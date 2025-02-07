Наша цель — помочь вам освободиться от долгов законно!

Граждане нашей страны могут законно освободиться от задолженностей. Регламентируется данная процедура ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)». При прохождении процедуры граждане законно освобождаются от долгов по кредитам и кредитным картам, ЖКХ, обязательств перед МФО и налоговой.

«Федеральный Центр Банкротства» является одной из ведущих компаний в России, которая специализируется на банкротстве и урегулировании долговых обязательств. Специалисты помогают гражданам пройти данную процедуру грамотно, комфортно и в кратчайшие сроки.

Штат компании из 900 специалистов с большим опытом в делах по банкротству помогли уже 18 тысячам россиян освободиться от долговой ямы и зажить спокойной и счастливой жизнью.

Каждый житель Калининграда и области может получить бесплатную консультацию, во время которой эксперты подробно ознакомятся с ситуацией и подберут решение проблемы.