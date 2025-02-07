Наша цель — помочь вам освободиться от долгов законно!

Граждане нашей страны могут законно освободиться от задолженностей. Регламентируется данная процедура ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)». При прохождении процедуры граждане законно освобождаются от долгов по кредитам и кредитным картам, ЖКХ, обязательств перед МФО и налоговой.

«Федеральный Центр Банкротства» является одной из ведущих компаний в России, которая специализируется на банкротстве и урегулировании долговых обязательств. Специалисты помогают гражданам пройти данную процедуру грамотно, комфортно и в кратчайшие сроки.

Штат компании из 900 специалистов с большим опытом в делах по банкротству помогли уже 18 тысячам россиян освободиться от долговой ямы и зажить спокойной и счастливой жизнью.

Каждый житель Калининграда и области может получить бесплатную консультацию, во время которой эксперты подробно ознакомятся с ситуацией и подберут решение проблемы.

Обратиться за помощью можно по адресу:
г. Калининград, ул. Карла Маркса, 48
Пн. — Пт.: с 9:00 до 18:00
8 (401) 220-05-00
Сайт: ФЦБ.РФ

Реклама. ООО «ФЦБ ЭКСПЕРТ», ИНН 6200000577
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter