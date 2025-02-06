Кто входит в группу риска развития рака ЖКТ?

Рак желудка остается одной из основных причин смерти от онкологических заболеваний в России. Показатели смертности варьируются, но ежегодно умирает более 20 тысяч пациентов с этим диагнозом. Рак желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) развивается как результат сложного взаимодействия генетических факторов, образа жизни и окружающей среды. Процесс формирования опухоли может занять годы, а иногда даже десятилетия.



Гастроэнтеролог клиники «Ситидок» Ирина Третьякова рассказала, кто находится в группе риска и что приводит к онкологическим заболеваниям ЖКТ.

К внешним факторам, способствующим развитию опухолей, относятся различные канцерогены, негативно влияющие на ДНК клетки. Это алкоголь, неправильное питание с высоким содержанием жиров и низким уровнем клетчатки, а также длительное воздействие токсинов или химических веществ.

В числе наиболее опасных внутренних факторов, провоцирующих рак, гастроэнтеролог называет длительные воспалительные процессы в органах ЖКТ. Например, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, панкреатит, колиты и другие заболевания.

Некоторые люди имеют наследственную предрасположенность к раку ЖКТ. Это означает, что у них есть определенные гены, которые повышают риск развития злокачественных новообразований. Например, синдром Линча (наследственный неполипозный колоректальный рак), семейный аденоматозный полипоз и некоторые другие наследственные состояния.

Как бы это банально ни звучало, только здоровый образ жизни плюс регулярные медицинские осмотры, скрининговые программы помогают снизить риски развития онкологических заболеваний.

Не забывайте о том, что регулярные посещения гастроэнтеролога помогут выявить возможные проблемы на ранних стадиях, когда их легче лечить. Не игнорируйте симптомы и не откладывайте визит к специалисту!





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