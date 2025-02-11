На морскую линию Калининград–Санкт-Петербург возвращается судно «РЗК Константа»

Специализированное судно «РЗК Константа» (линия «Аско Балтик Бридж») — сухогруз, способный взять на борт до 1500 тонн генерального груза, а также 140 единиц 40-футовых контейнеров, с возможностью подключать 30 рефконтейнеров.

Судно «РЗК Константа» имеет длину 132 метра и ширину 19 метров, пятый ледовый класс, что позволяет ему самостоятельно пройти лед толщиной до 0,8 м во время зимне-весенней навигации.

Компания «Парк Логистик» будет осуществлять сервис на терминалах Санкт-Петербурга (КТСП) и Калининграда (ООО «Балтийская Стивидорная Компания»).

Если вам требуется произвести расчет тарифов или ознакомиться с особыми условиями контейнерных перевозок, мы готовы помочь вам в этом. Также наша компания осуществляет перевозки по ФЛКТС (субсидия). Свой запрос можете направить на почту sales@njordgroup.ru или звоните по телефону +7 (4012) 27-90-91, сайт для получения информации и бронирования — по ссылке.

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