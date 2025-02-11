МАОУ лицей № 49 приглашает 15 февраля на «День открытых дверей»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 49 приглашает 15 февраля в 13:30 на «День открытых дверей». Это уникальная возможность на один день погрузиться в атмосферу лицея и почувствовать себя частью команды.

Приглашаем девятиклассников школ города и их родителей познакомиться с особенностями организации обучения в старшей школе лицея, задуматься над профессиональным выбором, выбрать одно из семи направлений подготовки:

• Театральное

• Филологическое

• Инженерное и IT

• Юридическое

• Социально-экономическое

• Биомедицинское

• Психолого-педагогическое

Участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке:

Регистрация

Контактные телефоны: 21-59-45 — приёмная директора лицея (ул. Кирова, 28)

93-00-84 — заместитель директора лицея по старшей школе

E-mail: maoulic49@edu.klgd.ru.





Отличительные черты лицея:

Высокое качество образовательных услуг как в гуманитарной, так и в естественнонаучной (технической) областях, подтвержденное высокими баллами ЕГЭ.

Инновационность — организация образовательного процесса, применение технологий и методик, ориентированных на развитие современных компетентностей.

Креативность — конкурентоспособное участие лицеистов в интеллектуально-развивающих конкурсах и олимпиадах различного уровня, научных конференциях, федеральных и международных проектах.

Профессионализм педагогического состава, его высокий творческий и методический потенциал.

Факты о нас: