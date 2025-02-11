МАОУ лицей № 49 приглашает 15 февраля на «День открытых дверей»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 49 приглашает 15 февраля в 13:30 на «День открытых дверей». Это уникальная возможность на один день погрузиться в атмосферу лицея и почувствовать себя частью команды.
Приглашаем девятиклассников школ города и их родителей познакомиться с особенностями организации обучения в старшей школе лицея, задуматься над профессиональным выбором, выбрать одно из семи направлений подготовки:
• Театральное
• Филологическое
• Инженерное и IT
• Юридическое
• Социально-экономическое
• Биомедицинское
• Психолого-педагогическое
Участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке:
Контактные телефоны:
E-mail: maoulic49@edu.klgd.ru.
Отличительные черты лицея:
Высокое качество образовательных услуг как в гуманитарной, так и в естественнонаучной (технической) областях, подтвержденное высокими баллами ЕГЭ.
Инновационность — организация образовательного процесса, применение технологий и методик, ориентированных на развитие современных компетентностей.
Креативность — конкурентоспособное участие лицеистов в интеллектуально-развивающих конкурсах и олимпиадах различного уровня, научных конференциях, федеральных и международных проектах.
Профессионализм педагогического состава, его высокий творческий и методический потенциал.
Факты о нас:
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Ежегодно лицей выпускает 100-балльников и около 40 медалистов.
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Лицей — участник федерального проекта «Наука в регионы», целью которого является обучение профильных 10–11-х классов технологической направленности, совместно с МФТИ г. Москва
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Лицей является участником регионального проекта по созданию медицинских классов.
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Лицей — инициатор проекта «Больничное волонтерство школ Калининградской области».
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Более 30 лет в лицее существует уникальный театральный класс.
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Сетевым партнером лицея является БФУ им. И. Канта.
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В лицее трудятся 4 Заслуженных учителя РФ, 1 кандидат педагогических наук, 1 Заслуженный мастер спорта. Свыше 85% педагогов лицея имеют высшую квалификационную категорию. Здесь работают 4 победителя регионального конкура «Учитель года».
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Лицей в 2019 году вошел в рейтинг 200 лучших школ России в сфере информационных технологий.
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Лицей в 2021 году вошел в рейтинг школ Северо-западного округа, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля.
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Лицей с 2021 года входит в пятёрку образовательных организаций Калининградской области по абсолютному количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
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Лицей в 2024 году занял 5-е место в рейтинге лучших школ Калининградской области согласно сайту рейтинговой группы RAEX.