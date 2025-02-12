Наконец-то не «китаец»: новые Solaris и Creta появились в автосалонах России

Российский автопром продолжает радовать отечественных водителей новыми моделями, и теперь на дорогах вновь можно встретить обновлённые версии популярных автомобилей — Solaris и Creta. Эти модели, ранее производившиеся на заводе Hyundai, теперь собираются на мощностях компании AGR Automotive Group из сохранившихся машинокомплектов. Несмотря на изменения в названии, качество и надёжность остались на высоте.

Всё же — есть отличия или нет?

На самом деле отличия минимальны: те же комплектующие, те же производственные линии и опытный персонал. Изменились лишь название и эмблема. Это значит, что вы получаете все преимущества проверенных автомобилей, только под другим именем:

Solaris HS — экс Hyundai Solaris; Solaris HC — экс Hyundai Creta; Solaris KRS — экс Kia Rio седан; Solaris KRX — экс Kia Rio X-Line.

Цены и комплектации

Седан Solaris HS выпускают с двигателем 1.4 (100 л. с.) и 1.6 (123 л. с.) на механической коробке передач МТ и автоматической АТ. Цены на модели с мотором 1.6 на официальном сайте представлены следующие:

Active Plus — от 2 020 000 руб.; Comfort — от 2 060 000 руб.; Elegance — 2 170 000 руб.

У калининградского дилера бренда Solaris в феврале на данную модель предусмотрена выгода до 291 000 руб. при использовании программы «Трейд-Ин». Таким образом, Solaris HS Active Plus можно купить за сумму от 1 729 000 рублей.*





Кроссовер Solaris HC производят с двигателем 1.6 (123 л. с.) с передним и полным приводом. Цены на модели с мотором 1.6 с автоматической коробкой передач и с передним приводом на официальном сайте представлены следующие:

Prime — от 2 655 000 руб.; Classic — от 2 763 000 руб.; Family — от 2 878 000 руб.; Lifestyle — 3 039 000 руб.

На представленную модель местный представитель бренда также до конца февраля предлагает выгоду в размере до 210 000 руб. при использовании программы Трейд-Ин. Таким образом, Solaris HС Prime можно купить за сумму от 2 455 000 рублей.*

Полную информацию о комплектациях и ценах можно посмотреть по ссылке. Производитель даёт гарантию на автомобили 3 года или 100 000 км пробега.





Где купить в Калининграде?

Официальный представитель бренда Solaris в Калининграде — ведущий мультибрендовый автоцентр «ДО-КАР», расположенный по адресу: Московский проспект, 207, тел. 577-333. На сегодняшний день у дилера в наличии большой выбор «бывших» «Солярисов» и «Крета» в различных комплектациях и цветах.

Важно! Если вы хотите стать владельцем проверенного автомобиля, мы советуем не откладывать покупку в долгий ящик, так как количество имеющихся машинокомплектов на заводе ограниченно.

Почему стоит выбрать Solaris или Creta?

Эти автомобили — настоящие бестселлеры на российском рынке. Они сочетают в себе современные технологии и надёжность, адаптированную под потребности российских водителей. Вы можете быть уверены в доступности запчастей и сервисного обслуживания, а также в высокой ликвидности при продаже через несколько лет.

Не верите? Приходите в автоцентр «ДО-КАР» и убедитесь сами, в том, что это всё тот же автомобиль родом из Кореи российской сборки — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!







*Предложение носит информационный характер. Не является публичной офертой. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности уточняйте в дилерском центре «ДО-КАР».

