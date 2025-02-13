Интернет-волна: «МегаФон» модернизировал сеть в Балтийске

Теперь базовые станции оператора могут одновременно обслуживать большее количество пользователей, а скорость мобильного интернета достигла 100 Мбит⁄с. Оператор усилил сигнал за счет запуска дополнительных секторов 4G в местах повышенного потребления трафика.

Балтийск — уникальный город, расположенный в Калининградской области, который является самой западной точкой России. Основанный в 1266 году как немецкий город Пиллау, он имеет богатую многовековую историю и уникальное расположение на Балтийской косе. Все это делает город уникальным туристическим феноменом, который привлекает путешественников со всей страны.

Вместе с ростом туризма в регионе увеличиваются и объёмы дата‑трафика: в самом западном городе России потребление в 2024 году возросло более чем на 12%. Чтобы повышение интернет-активности не сказывалось на времени загрузки файлов, связисты «МегаФона» выполнили технологические улучшения, которые позволили увеличить скорость передачи данных до 100 Мбит⁄с.

«Современные путешественники ожидают стабильного интернет-соединения и отличной мобильной связи даже на отдыхе. Мы стремимся создать коммуникационную инфраструктуру, которая позволит гостям и жителям Балтийска делиться впечатляющими фото, моментально бронировать экскурсии и оставаться на связи независимо от местоположения. По данным наших аналитиков, интерес путешественников к городу за 2024 год вырос на 25%. Поэтому наша цель — сделать мобильную связь максимально комфортной для развития туристической привлекательности этого удивительного города», — рассказал директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Анализ обезличенных данных показал, что около 50% гостей Балтийска приезжают из других регионов, почти 20% из них — москвичи. Также город привлекает жителей Санкт‑Петербурга, Свердловской, Самарской, Нижегородской областей и Республики Татарстан.

Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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