Традиции соблюдай, про выгоду не забывай: готовимся к Масленнице со «Светофором»

Не успели отгреметь новогодние салюты и отзвучать рождественские колядки, а уже на подходе пора новых гуляний — Масленичных. А какая же Масленица без сытного застолья, с блинами, пирогами и веселыми гостями? Значит, самое время отправляться на шопинг в «Светофор»!

Ведь именно там сейчас самые «вкусные» цены на муку, молоко и целый ряд других товаров, без которых ни в будни, ни в праздники не обойтись.

Вот лишь несколько позиций:

— Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ГОСТ, вес кг —39,90 р.

— Сахар белый ТС2 вес, кг — 82,90 р.

— Дрожжи быстродействующие 100 г — 43,00 р.

— Разрыхлитель для выпечки 100г — 24,57 р.

— Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 1-й сорт 1 литр — 151,30 р.

— Масло сливочное «Нежинская» 72,5% 180 г БЗМЖ — 190,20 р.

— Молоко ДХ 3,2% 1000 г БЗМЖ — 86р.

Найдутся в «Светофоре» соблазнительные предложения и для тех, кто считает, что одними блинами сыт не будешь, и не прочь «подсластить» себе жизнь. При этом не переплачивая за лакомства:

— Молоко сгущ. с сах. Кореновское 0,2% 270 г Дой Пак — 61,66 р.

— Варенье клубничное/абрикосовое 520г ст/б — 131,68 р.

— Батончик MisNat Max вафли, арахис, карамель, рисовые шарики 21г*24шт (504г) — 218,70 р.

— Вафельные рулетики со вкусом сгущенного молока 320 г — 115,17 р.

— Десерт сливочный «Нежинская» 12% 140 г в ассортименте БЗМЖ — 49,88 р.

— Ирис Меллер 3*38г — 105,40 р.

— Мороженое молочное «Торжество» со вкусом гр. ореха, ванили с шоколадом 5% 450 г БЗМЖ — 263,25 р.

Впрочем, не забываем и о том, что «не всё коту Масленица, будет и Великий пост». В «Светофоре» об этом помнят и готовы предложить соответствующий ассортимент:

— Крупа гречневая «Янтарный Колос» варочные пакеты 4×100г. — 45,67 р.

— Макаронные изделия Спагетти кат.Б в/с 0,5 кг — 28,04 р.

— Напиток сокосодержащий «Голд» яблоко 100% 1,93 л — 119,99 р.

Конечно же, в сети магазинов «Светофор» имеется отличный выбор всевозможных товаров для дома и дачи. Само собой, по самым выгодным ценам.



— Кондиционер для белья Sorti Весенняя Свежесть 3200г — 290,60 р.

— Газ для туристических газовых плит 400 мл — 87,22 р.

— Крышка металлическая винтовая лакированная твист офф III 82 "Ассорти«(1 упак.=20шт.) — 108,61 р.

— Крышка металлическая лакированная СКО 1 82 «Ассорти» (1 упак.=50 шт.) — 200,96 р.



— Кислородный порошковый пятновыводитель 650 г «WILDSAKURA» OXY 2 — 228,30 р.— Кондиционер для белья Sorti Весенняя Свежесть 3200г — 290,60 р.— Газ для туристических газовых плит 400 мл — 87,22 р.— Крышка металлическая винтовая лакированная твист офф III 82 "Ассорти«(1 упак.=20шт.) — 108,61 р.— Крышка металлическая лакированная СКО 1 82 «Ассорти» (1 упак.=50 шт.) — 200,96 р.

Кстати, в преддверии приближающейся весны в «Светофоре» подготовили отличное предложение для любителей цветов: луковицы — гладиолус 7 шт./уп., лилия 3 шт./уп., мелколуковичные 7 шт./уп. — по суперцене: всего 124,57 р.!

И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре», где всегда гарантированы самые демократичные цены. Секрет прост: ритейлер закупает товары напрямую у производителей, ассортимент магазинов — не более 2000 наименований, при этом нет мерчендайзеров и работников торгового зала. К тому же торговые точки расположены вдалеке от центра, да и работают в режиме склада. Все это позволяет «Светофору» предлагать товар по низким ценам своим покупателям.

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.