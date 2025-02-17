Традиции соблюдай, про выгоду не забывай: готовимся к Масленнице со «Светофором»

Не успели отгреметь новогодние салюты и отзвучать рождественские колядки, а уже на подходе пора новых гуляний — Масленичных. А какая же Масленица без сытного застолья, с блинами, пирогами и веселыми гостями? Значит, самое время отправляться на шопинг в «Светофор»!

Ведь именно там сейчас самые «вкусные» цены на муку, молоко и целый ряд других товаров, без которых ни в будни, ни в праздники не обойтись.

Вот лишь несколько позиций:

— Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ГОСТ, вес кг —39,90 р.
— Сахар белый ТС2 вес, кг — 82,90 р.
— Дрожжи быстродействующие 100 г — 43,00 р.
— Разрыхлитель для выпечки 100г — 24,57 р.
— Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 1-й сорт 1 литр — 151,30 р.
— Масло сливочное «Нежинская» 72,5% 180 г БЗМЖ — 190,20 р.
— Молоко ДХ 3,2% 1000 г БЗМЖ — 86р.

Найдутся в «Светофоре» соблазнительные предложения и для тех, кто считает, что одними блинами сыт не будешь, и не прочь «подсластить» себе жизнь. При этом не переплачивая за лакомства:

— Молоко сгущ. с сах. Кореновское 0,2% 270 г Дой Пак — 61,66 р.
— Варенье клубничное/абрикосовое 520г ст/б — 131,68 р.
— Батончик MisNat Max вафли, арахис, карамель, рисовые шарики 21г*24шт (504г) — 218,70 р.
— Вафельные рулетики со вкусом сгущенного молока 320 г — 115,17 р.
— Десерт сливочный «Нежинская» 12% 140 г в ассортименте БЗМЖ — 49,88 р.
— Ирис Меллер 3*38г — 105,40 р.
— Мороженое молочное «Торжество» со вкусом гр. ореха, ванили с шоколадом 5% 450 г БЗМЖ — 263,25 р.

Впрочем, не забываем и о том, что «не всё коту Масленица, будет и Великий пост». В «Светофоре» об этом помнят и готовы предложить соответствующий ассортимент:

— Крупа гречневая «Янтарный Колос» варочные пакеты 4×100г. — 45,67 р.
— Макаронные изделия Спагетти кат.Б в/с 0,5 кг — 28,04 р.
— Напиток сокосодержащий «Голд» яблоко 100% 1,93 л — 119,99 р.

Конечно же, в сети магазинов «Светофор» имеется отличный выбор всевозможных товаров для дома и дачи. Само собой, по самым выгодным ценам.

— Кислородный порошковый пятновыводитель 650 г «WILDSAKURA» OXY 2 — 228,30 р.
— Кондиционер для белья Sorti Весенняя Свежесть 3200г  — 290,60 р.
— Газ для туристических газовых плит 400 мл — 87,22 р.
— Крышка металлическая винтовая лакированная твист офф III 82 "Ассорти«(1 упак.=20шт.) — 108,61 р.
— Крышка металлическая лакированная СКО 1 82 «Ассорти» (1 упак.=50 шт.) — 200,96 р.

Кстати, в преддверии приближающейся весны в «Светофоре» подготовили отличное предложение для любителей цветов: луковицы — гладиолус 7 шт./уп., лилия 3 шт./уп., мелколуковичные 7 шт./уп. — по суперцене: всего 124,57 р.!

И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре», где всегда гарантированы самые демократичные цены. Секрет прост: ритейлер закупает товары напрямую у производителей, ассортимент магазинов — не более 2000 наименований, при этом нет мерчендайзеров и работников торгового зала. К тому же торговые точки расположены вдалеке от центра, да и работают в режиме склада. Все это позволяет «Светофору» предлагать товар по низким ценам своим покупателям.

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.

Справка

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Индустриальная, 2, м-н «Клондайк», ул. 4-я Большая окружная, 35
+7 906 213 56 14
Вконтакте

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Гагарина, 239В, Агрокомплекс «Мираторг»
+7 909 783 71 09
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 10
+7 906 213 12 18
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 13Б
+7 906 230 56 01
Все филиалы
Реклама. ООО «Торгсервис39». ИНН 3914023831
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter