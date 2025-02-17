День дракона: «Чанган Центр» на Аллее Смелых приглашает на автомобильное событие

22 февраля 2025 года в «Чанган Центр Калининград» на Аллее Смелых, 200Б, состоится особенное мероприятие — День дракона, где древние традиции встретятся с технологиями будущего.
Это не просто день открытых дверей, а настоящий праздник для ценителей качественных автомобилей и ярких впечатлений: незабываемая атмосфера, интерактивы и эксклюзивные предложения на приобретение всего модельного ряда автомобилей марки Changan.
Что вас ждет:
Презентация нового CS75Plus: Увидите автомобиль, который объединяет мощь дракона и комфорт современного путешествия.
Проверьте возможности нового авто лично и получите подарок за участие в тест-драйве.
Анимация для маленьких гостей, фотозона с профессиональным фотографом, который поможет сохранить яркие моменты.
Примите участие в розыгрыше с ценными призами.
Эксклюзивные предложения: получите максимальную выгоду на покупку автомобиля, а также бонусы от партнеров нашего центра.
Вкусные угощения для всех наших гостей!
Ждём вас 22 февраля, начало мероприятия в 12:00, в «Чанган Центр Калининград» по адресу: г. Калининград, ул. Аллея Смелых, 200Б, на территории автотехцентра «Спектр».
Телефон для справок: 8 (4012) 704-700.
www.kgd.changanauto.ru
vk.com/changankaliningrad
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Партнёры мероприятия:
Отель «Kristall Hotel & Spa»,
Автотехцентр «Спектр»
Ресторан авторской локальной кухни «Gravlaks»