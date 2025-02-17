День дракона: «Чанган Центр» на Аллее Смелых приглашает на автомобильное событие

22 февраля 2025 года в «Чанган Центр Калининград» на Аллее Смелых, 200Б, состоится особенное мероприятие — День дракона, где древние традиции встретятся с технологиями будущего.

Это не просто день открытых дверей, а настоящий праздник для ценителей качественных автомобилей и ярких впечатлений: незабываемая атмосфера, интерактивы и эксклюзивные предложения на приобретение всего модельного ряда автомобилей марки Changan.


Что вас ждет:

Презентация нового CS75Plus: Увидите автомобиль, который объединяет мощь дракона и комфорт современного путешествия.

Проверьте возможности нового авто лично и получите подарок за участие в тест-драйве.

Анимация для маленьких гостей, фотозона с профессиональным фотографом, который поможет сохранить яркие моменты. 

Примите участие в розыгрыше с ценными призами.

Эксклюзивные предложения: получите максимальную выгоду на покупку автомобиля, а также бонусы от партнеров нашего центра.

Вкусные угощения для всех наших гостей!

Ждём вас 22 февраля, начало мероприятия в 12:00, в «Чанган Центр Калининград» по адресу: г. Калининград, ул. Аллея Смелых, 200Б, на территории автотехцентра «Спектр».

Телефон для справок: 8 (4012) 704-700.

www.kgd.changanauto.ru
vk.com/changankaliningrad

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Партнёры мероприятия:

Отель «Kristall Hotel & Spa»
Автотехцентр «Спектр»
Ресторан авторской локальной кухни «Gravlaks»

Справка

Changan центр Калининград

г. Калининград, ул. Аллея смелых, 200Б, на территории автотехцентра «Спектр»
+7 (4012) 704 700
kgd.changanauto.ru
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