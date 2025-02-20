ЖК «Этюд»: качество и комфорт от известного застройщика

Два прошедших года ознаменовались ощутимым ростом цен на недвижимость. Сокращение льготных ипотечных программ тоже урезало возможности приобретения жилья по выгодням условиям. Самое время обратить свое внимание на недоцененные на рынке недвижимости объекты, к которым, без сомнения, можно отнести строящийся жилой комплекс «Этюд» на улице Поленова в Московском районе Калининграда. Срок сдачи объекта — 3-й квартал 2025 года.

К первому и основному достоинству ЖК следует отнести то, что возводится он силами опытного и старейшего на рынке строительства жилья застройщика — холдинга «Калининградстройинвест». Компанию характеризует ответственный подход ко всем своим объектам, использование качественных материалов, любовь к эстетике и красивому, в том числе к активному озеленению, и особое внимание к внутридомовым пространствам. А также, что немаловажно, постстроительное сопровождение, в том числе обслуживание собственной управляющей компанией.

Второй немаловажный плюс — стоимость. Цена однокомнатной квартиры здесь начинается от 3380000 рублей. При этом, напомним, на этом объекте, как и на других объектах застройщика, реализованы все самые сильные его стороны: качество строительства и отделочных работ, удобная современная квартирографика с продуманным и комфортным пространством, вдумчивый подход к внутренней и внешней инфраструктуре.

Строительство ЖК «Этюд» началось в 2024 году. Название было дано не случайно, этот квартал иначе называют художественным по наименованию располагающихся здесь улиц. Это улицы с именами великих художников: Поленова, Левитана, Врубеля.

Это тихий район, где пересекаются новостройки и частный сектор. Жизнь здесь протекает в своем неспешном темпе. В то же время район быстро застраивается, что влечет за собой его активное развитие.

Микрорайон удален от центра, но имеет удобный автомобильный прямой выезд по Южному обходу через Московский проспект. Здесь хорошо развита сеть общественного транспорта, автобусы №№ 12, 44, 131 и маршрутные такси №№ 64 и 92. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.

Жилой квартал состоит из восьми девятиэтажных домов с закрытыми дворами. В концепции проекта заложена идея создания уютной, соразмерной человеку, а также яркой и интересной, в том числе с точки зрения визуального восприятия и архитектуры, ландшафтной среды.

Расположение жилого здания в окружении существующей застройки оказало влияние на стилистику архитектуры и выбор варианта отделки фасадов. Это лаконичные светлые дома с теплыми цветовыми акцентами на входных группах и фасадах. Ярким декоративным элементом наружной отделки, в то же время выполняющим практическую функцию, являются корзины для наружных блоков кондиционеров. Базовый фон домов — фасадная штукатурка белого цвета Отделка входных групп клинкерной плиткой в теплых оттенках добавляет гармонии внешнему виду домов.

Здание запроектировано со сборными железобетонным плитами перекрытия и продольными несущими стенами. Основной стеновой материал — керамический блок (380 мм), межквартирные перегородки из газосиликатного блока (300 мм), внутриквартирные перегородки — газосиликатный блок (100 мм), ячеистый бетон (100 мм). Наружная отделка здания — декоративная штукатурка с утеплением каменной ватой толщиной 80-100 мм. Кровля — плоская, неэксплуатируемая.

Инженерное обеспечение квартир соответствует современным требованиям по оборудованию жилых зданий. Отопление и горячее водоснабжение жилых помещений автономное: в каждой квартире в помещении кухни установлен двухконтурный газовый котел. Геометрия внутри квартир соблюдена так, чтобы обеспечить эстетику и удобство планировки: вентканалы образуют ровную линию, канализационные стояки спрятаны в нишах, а расположение котла и газового стояка максимально продумано для простого и эргономичного проектирования кухни. Каждая деталь работает на уют и высокое качество ежедневной жизни и отдыха.

Остекление лоджий — однокамерный стеклопакет, алюминиевый профиль с фасадной стороны (графитовый). Входные металлические двери по индивидуальному проекту с качественными дверными замками и отделкой МДФ с высокими фрамугами.

Отделка квартир выполнена в так называемом «сером ключе»: стены — цементно-известковая штукатурка, полы — цементно-песчаная стяжка, потолки без отделки.

Отделка мест общего пользования разработана по индивидуальному дизайн-проекту. Алюминиевые входные (подъездные) двери с системой контроля доступа («Сокол») с возможностью открывать двери с телефона и просматривать видео с камер. Каждый подъезд в подвале оборудован просторными колясочными (велосипедными). А каждый дом в подвале — общедоступной туалетной комнатой для собственников квартир.

Проектом предусмотрены равные условия доступности к зданию всех жителей, включая маломобильные группы населения: проходными лифтами и пандусами, доступ к которым осуществляется с уровня земли.

Уличные автопарковки запроектированы к каждому из восьми домов.







Для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания жителей дома проектом предусматривается обустройство зон отдыха, детских игровых площадок, площадок для занятия физкультурой и спортом. Характерной особенностью мест общего пользования станут современные малые архитектурные формы: новейшие переносные и стационарные установки.

Детские и спортивные площадки давно являются визитной карточкой домов «Калининградстройинвеста». Их внешнему виду, функционалу, санитарным параметрам, эстетике и безопасности в компании всегда уделяется особое внимание.

Покрытие проезжей части, тротуаров и дорожек — плиточное, площадок — резиновое.

Для создания благоприятного микроклимата в квартале будет осуществлено озеленение на свободной от застройки территории. От проезжей части жилой дом отделен зеленой зоной. Также проектом предлагается высадка новых деревьев, кустарников и многолетних цветов.

Проектом предусмотрена открытая огороженная площадка с контейнерами для накопления и временного хранения ТБО.

Телефон отдела продаж: +7 4012 61 55 07

Жилой квартал https://www.etud.ksi39.ru/

Застройщик : ООО «СЗ Модуль-Запад». Проектная документация ЖК «Этюд» по ссылке.