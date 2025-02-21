«Планета Спорт»: грандиозная распродажа-ликвидация бренда Nike

Ликвидация Nike! Скидки 50%!

Готовы к модному рывку? Только сейчас в нашем магазине — грандиозная распродажа-ликвидация бренда Nike!

Скидки 50% на всю одежду и обувь Nike! Почувствуйте силу бренда, который вдохновляет на победы, и обновите свой стиль с Nike. Но поторопитесь, такие предложения «улетают» быстро!

Выбрать одежду и обувь Nike

Загляните к нам и поймайте свою удачу!

Бренд Nike представлен в магазинах:

— Советский пр-т, 39
— ул. А. Невского, 7-9
— и на сайте planetasport.ru

Акция действительна с 21.02 по 28.02.2025 г. Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями и бонусами.

Бонусы не используются но накопления идут.


Больше акций и новостей у нас в ВК и Tелеграм: @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
planetasport.ru
+7 (4012) 388-897

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Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
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Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
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г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
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