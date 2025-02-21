«Планета Спорт»: грандиозная распродажа-ликвидация бренда Nike

Ликвидация Nike! Скидки 50%!
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Скидки 50% на всю одежду и обувь Nike! Почувствуйте силу бренда, который вдохновляет на победы, и обновите свой стиль с Nike. Но поторопитесь, такие предложения «улетают» быстро!
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— Советский пр-т, 39
— ул. А. Невского, 7-9
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Акция действительна с 21.02 по 28.02.2025 г. Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями и бонусами.
Бонусы не используются но накопления идут.
Больше акций и новостей у нас в ВК и Tелеграм: @planetasportplus
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