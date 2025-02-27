Балтийское побережье — одна из самых привлекательных для проживания локаций Калининградской области. «Жить у моря» — традиционно входит в топ самых сокровенных желаний. Квартира у моря в Калининградской области, учитывая территориальную близость прибрежного направления к столице региона, вполне может быть местом постоянного проживания со всеми преимуществами близости к морю. Также это может быть квартира выходного дня, и, конечно, во всех случаях это хорошая инвестиция.

Застройщик «Калининградстройинвест», который, к слову говоря, впервые вышел на строительство в приморских городах только в прошлом году, заявил сразу несколько интересных объектов недвижимости в различной ценовой категории.

Первый из них — жилой квартал «Клевер», расположенный на ул. Молодёжной в Пионерском. Проект включает пять домов. Главные составляющие инвестиционной привлекательности объекта — близость к морю, активно развивающаяся локация.

«Клевер» — это квартал с авторской архитектурой, объединивший в себе комфорт и уют городской и загородной жизни на фоне уникальной природы янтарного края. Среди основных преимуществ ЖК — детально продуманные эргономичные планировки, наличие интересных форматов квартир — двухуровневых и с террасами, транспортная доступность и развитая инфраструктура, благоустроенные дворы с площадками без машин, круглосуточное видеонаблюдение. Каждый подъезд оборудован просторными местами для хранения колясок и велосипедов, а также санузлом для жителей ЖК.

Район очень экологичный. Этому статусу соответствуют и натуральные материалы, используемые в отделке и благоустройстве. Проектом предусмотрен гостевой паркинг на 127 автомобилей. В домах вдоль ул. Молодёжной появится коммерческая аллея.

Сдача четвёртого и пятого домов запланирована на IV квартал 2025 года, всего комплекса — на конец 2026 года. Уже сейчас идет активная продажа. В настоящее время свободно 124 квартиры.

Тем, кто планирует инвестировать в недвижимость Светлогорска, стоит обратить внимание на жилой дом комфорт-класса «Шелест» на ул. Песочной.

Парковая зона с вековыми соснами, море и озеро в пешей доступности — объект собрал все прелести жизни на Балтийском побережье. При этом локация обладает развитой инфраструктурой, что особенно важно для семей с детьми. Здание состоит из пяти секций с переменной этажностью (5 — 6 этажей).

Самым дорогим объектом среди представленных является четырёхтажный жилой дом премиум-класса «Палатиум». Дом находится на ул. Нахимова в Светлогорске.

Добавляют привлекательности объекту эксплуатируемая кровля с лаунж-зонами, барбекю и площадкой для занятий спортом, подвальные помещения с кладовками, местами для хранения колясок и велосипедов, видеонаблюдение, дизайнерское оформление мест общего пользования, балконы и лоджии с панорамным остеклением, а также огороженная территория. Парковка предусмотрена внутри двора. Те, кто мечтает о квартире с собственным входом, смогут переоборудовать коммерческие помещения, расположенные по внешнему периметру дома. В настоящее время в ЖК «Шелест» свободно 135 квартир.

Это отличная возможность инвестировать в недвижимость на первой береговой линии. Часть квартир — с видом на море.

Проект включает всё, что должно быть в современных ЖД. Это бесшумные лифты, эксплуатируемая кровля, общие санузлы, обильное озеленение, подземный паркинг с местами для велосипедов и колясок, пешеходные зоны с подогревом и лапомойки для собак. На придомовой территории барбекю-зона, детская площадка и фонтан.

В квартирах индивидуальные теплоузлы для регулировки отопления, красивые входные двери высокого качества и класса безопасности, двухкамерные стеклопакеты и всё необходимое для подключения кондиционеров. В продаже в настоящее время 40 из 67 квартир. Дом планируют сдать в I квартале 2026 года.

«Палатиум»— это четырёхэтажное здание с двумя подъездами и бесшумными лифтами. Рядом находится большое количество гостиниц, поэтому инфраструктура района очень развита. Кроме того, он славится хорошей экологией. Чего только стоит запах моря и сосен, ради которого многие приезжают сюда погулять из Калининграда. Дом не случайно получил своё название (в переводе с латинского языка оно означает «дворец») — здание буквально начинено всевозможными строительными инновациями.

Одно из основных преимуществ объекта — эксплуатируемая кровля. Проектом благоустройства там предусмотрены зона под летний кинотеатр, барбекю-площадка, шезлонги, навес для защиты от солнца, розетки для комфортного использования электроприборов и обильное озеленение. Лифт поднимается прямо на кровлю. На выходе также будет расположен дополнительный санузел. Общие уборные, к слову, есть в каждом подъезде.

В доме предусмотрен подземный паркинг с местами под велосипедные и колясочные. Там можно будет подкачать колёса, матрас или детский круг. За чистоту отвечают пешеходные зоны с подогревом. Благодаря им зимой на тротуарах не будет снега в любое время суток.

Придомовая территория будет огорожена. На ней запланированы ещё одна барбекю-зона, детская площадка и фонтан. Концепция предусматривает двор без машин. Отдельного внимания заслуживают места общего пользования, которые оформлены по авторскому дизайн-проекту. Каждый элемент здесь продуман до мелочей.

Если говорить об оснащении самих квартир, здесь также много интересных и полезных деталей. В их числе индивидуальные теплоузлы для регулировки отопления, красивые входные двери высокого качества и класса безопасности, двухкамерные стеклопакеты и всё необходимое для подключения кондиционеров (портить фасад при установке оборудования не придётся). Часть жильцов смогут пользоваться каминами. Всего в доме 67 квартир: 14 студий, три однокомнатные и 21 двухкомнатная.

Окна части квартир «смотрят» прямо на море. Дом расположен в зелёной зоне. Территорию оснастят видеонаблюдением, а само здание — архитектурной подсветкой. Дом планируют сдать в IV квартале 2025 года.





«Шелест»: застройщик ООО СЗ «Светлогорский», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке.

«Клевер» — дом 4: застройщик АО СЗ «Лидер», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке.

«Клевер» — дом 5: застройщик АО СЗ «Лидер», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке.

«Палатиум»: застройщик АО СЗ «Стрела», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке.